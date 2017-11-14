ОРЕАНДА-НОВОСТИ В центре столицы завершились основные запланированные на 2017 год работы по благоустройству. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.



«Сегодня мы подведем предварительные итоги беспрецедентной по своим масштабам программы по благоустройству 2017 года. Слава богу, москвичи могут отдохнуть от летних работ, масштабной реконструкции улиц, особенно в центре города. Основные работы в центре завершены», — сказал Мэр Москвы.



Он напомнил, что работы прошли на таковых знаковых объектах, как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо и площадь у Белорусского вокзала. «Созданы заново и реконструированы около сотни парковых территорий, большая часть которых находится в спальных районах Москвы. Ну и конечно, впервые в истории Москвы в самом центре города разбит новый парк — “Зарядье”», — добавил Сергей Собянин. Кроме того, было капитально отремонтировано около 3,5 тысячи дворов и высажено более тысячи деревьев.



Наиболее масштабные работы прошли в этом году в центральной части города. Было благоустроено более ста улиц, площадей, набережных и магистралей общей протяженностью 72,5 километра. Площадь благоустройства составила 308 гектаров.



Завершены работы по благоустройству Тверской улицы, Бульварного, Садового и Кремлевского кольца, начатые в прошлом году. На площадь Тверская Застава вернули трамвайные пути и памятник Максиму Горькому.



Благоустроены Славянская и Хохловская площади, а также 12 набережных, среди которых Якиманская, Краснопресненская и Пречистенская.



Приведены в порядок исторические улицы — Пречистенка, Петровка, Каретный Ряд, а также территории возле парка «Зарядье». Это Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, улица Варварка, улица Москворецкая, Биржевая площадь, Богоявленский, Рыбный и Безымянный переулки и Старая площадь.



В результате удалось создать единый пешеходный маршрут вдоль набережных Москвы-реки — от «Москва-Сити» до Таганской площади протяженностью свыше 17 километров. Пешеходы могут пройтись от Краснопресненской набережной по Саввинской, Ростовской, Смоленской, Новодевичьей набережным, улице Хамовнический Вал, далее — по Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережным.



«Надо сказать, что с 2011 по 2017 год 329 московских улиц обновили, их площадь ни много ни мало составила 1810 гектаров, — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — Начиная с 2016 года мы работаем в рамках разработанного стандарта благоустройства, и это позволяет нам сократить расходы и оптимизировать сроки проведения работ».



В проектах благоустройства были использованы передовые разработки и опыт работы ведущих международных архитектурных бюро Великобритании (Марта Шварц), Германии (Topotek 1, West 8, Latz + Partner), Нидерландов (Okra), Норвегии (Snohetta), США (Diller Scofidio + Renfо) и других стран.



Одним из нововведений также стало использование готовых заводских конструкций, изготовленных по разработанной типологии. Среди них — пешеходные пандусы из цельногранитных элементов, прямолинейные и радиусные бордюрные камни, малые архитектурные формы и другие элементы. Такие конструкции имеют минимальное количество стыков, отличаются прочностью и долговечностью.



Кроме того, в этом году были разработаны стандарты благоустройства озелененных территорий, зон отдыха у воды, территорий перед станциями метро и площадей, а также участков, прилегающих к объектам социальной инфраструктуры и общественных пространств.



Всего с 2011 года в Москве благоустроено на новом качественном уровне 329 проспектов, улиц, набережных, переулков и площадей.



За год при благоустройстве улиц обнаружено свыше тысячи различных археологических находок. Наиболее интересные экспонаты сохранили на месте в качестве элементов городской среды.



Например, на Пречистенской набережной можно увидеть белокаменные фундаменты стены и Всехсвятских ворот Белого города конца XVI века. На улицах Петровке, Сретенке и Земляной Вал сохранили клинкерную мостовую конца XIX века.



Москвичи и гости столицы также увидят фрагменты белокаменных фундаментов церкви Спаса Преображения в Пушкарях (XVII век), элементы подземной части Нарышкинских палат Высоко-Петровского монастыря (XVII век) и остатки ограды Страстного монастыря (XIX век).



Главным парком, подаренным москвичам в этом году, стал парк «Зарядье». Также было благоустроено 17 парковых территорий общей площадью 638,4 гектара. Среди них — парк Братеевской поймы, парк на Ходынском поле, парк 850-летия Москвы и другие.



Еще 50 новых парков общей площадью 244,4 гектара создано по месту жительства, а также благоустроено 42 знаковых объекта общей площадью 257,3 гектара — это бульвары, скверы и озелененные площади, пользующиеся популярностью у местных жителей.



«Необходимо отметить, что с 2010 года количество организованных озелененных территорий в городе выросло более чем в три раза. Сегодня насчитывается 492 территории», — сообщил Петр Бирюков.



В 2017 году была продолжена реализация масштабного проекта по благоустройству территорий вдоль Московского центрального кольца (МЦК).



В результате выполнено свыше двух тысяч локальных мероприятий по улучшению пропускной способности улично-дорожной сети и созданию необходимой инфраструктуры в радиусе 1,5 километра от кольца.



«Это 54 километра территории — полуторакилометровая зона от станций метро, — благоустроенной в течение прошлого и текущего года», — уточнил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.



Архитектурно-художественную подсветку установили на 350 зданиях, 15 мостах и 15 станциях МЦК.



Новым направлением в световом оформлении города стало устройство ландшафтного освещения на знаковых объектах. В этом году работы велись на Воробьевых горах и Бульварном кольце. Там было установлено около 22 тысяч светильников нового поколения, которые могут изменять цвет освещения.



В этом году было приведено в порядок 3518 дворов. В них появилось качественное освещение, заменены изношенные или поврежденные элементы и отремонтирован асфальт.



Для жителей установлено 70 межквартальных игровых городков, 1280 детских и 475 спортивных площадок, 155 площадок для тихого отдыха, 45 — для выгула домашних животных и 34 хозяйственные площадки.



Выполнен план 2017 года по ремонту дорог в объеме 21,9 миллиона квадратных метров, а также по замене последних 118 километров барьерных ограждений типа «Волна» на усовершенствованные и безопасные ограждения «Трансбарьер».



Государственная программа города Москвы «Развитие городской среды» сегодня является драйвером урбанистической политики города, в реализации которой задействованы десятки тысяч специалистов — архитекторов, строителей и других. Также в нее вовлечены десятки тысяч горожан, которые могут высказать свои предложения по благоустройству с помощью проекта «Активный гражданин».



Всего в обсуждении программы 2017 года приняли участие 175 тысяч пользователей. 87 процентов из них поддержали представленные проекты и предложения по обустройству столичных улиц и парков, остальные участники обсуждений передали решение этих вопросов специалистам.



Сергей Собянин поручил и дальше учитывать мнения жителей при формировании программы благоустройства на следующий год.



«Действительно мы много обсуждаем вопросов с горожанами на “Активном гражданине” и проводим различного рода слушания. При формировании программы на будущий год нам все эти механизмы нужно усилить. И там, где есть либо конфликты, либо существуют различные подходы к благоустройству тех или иных территорий, надо еще раз встретиться с жителями, прийти к консенсусу и только после этого начинать работу», — подчеркнул Мэр Москвы.