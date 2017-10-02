Расписание ночных электричек Ярославского направления МЖД изменится в начале октября на время ремонта пути
02.10.2017, 10:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Со 2 по 5 и с 16 по 19 октября 2017 года столичные железнодорожники проведут модернизацию второго главного пути перегона Пушкино – Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги, направленную на повышение безопасности и стабильности движения поездов.
Работы пройдут во время ночных технологических "окон" с 23:20 по 05:20, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом в популярное для поездок время.
Обращаем внимание, что на период работ ночные пригородные поезда из № 6052, № 6054 и № 6058, выполняющие рейсы из Москвы в Пушкино в 22:45, 23:03 и 00:20 соответственно, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров остановочные пункты Строитель, Клязьма и Мамонтовская. Также электрички № 6056 до Пушкино (отправлением в 23:22), № 6116 до Софрино (в 23:35) и № 6256 до Сергиев Посада (в 23:52) проследуют без остановки платформу Мамонтовская.
Работы пройдут во время ночных технологических "окон" с 23:20 по 05:20, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, которые пользуются пригородным железнодорожным транспортом в популярное для поездок время.
Обращаем внимание, что на период работ ночные пригородные поезда из № 6052, № 6054 и № 6058, выполняющие рейсы из Москвы в Пушкино в 22:45, 23:03 и 00:20 соответственно, проследуют без остановки для посадки и высадки пассажиров остановочные пункты Строитель, Клязьма и Мамонтовская. Также электрички № 6056 до Пушкино (отправлением в 23:22), № 6116 до Софрино (в 23:35) и № 6256 до Сергиев Посада (в 23:52) проследуют без остановки платформу Мамонтовская.
Источник: РЖД