Разработки сибирских учёных внедряют в производство компонентов современных телекоммуникационных систем
14.02.2018, 18:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В начале февраля Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН (далее - ИФП СО РАН), подведомственный ФАНО России, и АО "Экран - оптические системы" подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает, что институту поставят промышленное оборудование для производства полупроводниковых гетероструктур - необходимого компонента электронной базы современных телекоммуникационных систем, систем связи и цифровой экономики. Проект входит в Программу реиндустриализации экономики Новосибирской области.
В рамках проекта будет реализована короткая цепочка коммерциализации научных знаний, основанных на оптимальном сочетании, фундаментальных и прикладных исследований, создании опытных образцов и выпуске малых серий разрабатываемых изделий.
Заместитель губернатора Анатолий Соболев, отметил, что взаимодействие цепочки "научный институт - промышленное предприятие" является основой развития новой экономики Новосибирской области, требующей координации усилий на разных уровнях. Высокотехнологические предприятия, опирающиеся на научный потенциал СО РАН, как правило, выходят на высокий уровень по доходности.
Было сформировано техническое задание создания высокотехнологичного и экономически рентабельного контрактного производства полупроводниковых гетероструктур методом молекулярно-лучевой эпитаксии, то есть выращивания кристаллов в условиях вакуума. Это позволит осуществлять производство гетероструктур с очень тонкими слоями, контролируемыми составом и концентрацией.
В рамках проекта будет реализована короткая цепочка коммерциализации научных знаний, основанных на оптимальном сочетании, фундаментальных и прикладных исследований, создании опытных образцов и выпуске малых серий разрабатываемых изделий.
Заместитель губернатора Анатолий Соболев, отметил, что взаимодействие цепочки "научный институт - промышленное предприятие" является основой развития новой экономики Новосибирской области, требующей координации усилий на разных уровнях. Высокотехнологические предприятия, опирающиеся на научный потенциал СО РАН, как правило, выходят на высокий уровень по доходности.
Было сформировано техническое задание создания высокотехнологичного и экономически рентабельного контрактного производства полупроводниковых гетероструктур методом молекулярно-лучевой эпитаксии, то есть выращивания кристаллов в условиях вакуума. Это позволит осуществлять производство гетероструктур с очень тонкими слоями, контролируемыми составом и концентрацией.
Источник: ФАНО