Реальный сектор экономики стал локомотивом экспортного роста Москвы
14.12.2017, 15:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Локомотивом экспортного роста за три квартала этого года стал реальный сектор экономики города. В частности, научные исследования и разработки продемонстрировали рост в 50 процентов, а обрабатывающие производства столицы увеличили экспортные поставки на 40 процентов, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.
Рост экспорта в 2017 году демонстрируют высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности: аэрокосмическая отрасль (плюс 51,5 процента), химическое производство (плюс 40,4 процента), производство машин и оборудования (плюс 25,9 процента), производство автомобилей (плюс 11,8 процента).
"Москва - центр высокотехнологичного экспорта, товарный и сервисный ассортимент которого разнообразен. Это радиолокационные комплексы для аэропортов, пассажирские самолёты и их обслуживание, парфюмерия и косметика, автомобили, программные продукты и многое другое. Около 75 процентов экспорта Москвы идёт в страны Европы - Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, а также Китай, Турцию, Польшу", - подчеркнул Владимир Ефимов.
С 2016 года городской Департамент экономической политики и развития города проводит мониторинг состояния экономики Москвы. Исследование проводится на основе анализа интегрированной первичной информации из разных источников - Пенсионного фонда России, Мосэнергосбыта и Федеральной налоговой службы на основе исследования деклараций налога на добавленную стоимость (НДС). Проект включает формирование консолидированных показателей и мониторинг деятельности предприятий. Его цель - улучшение качества государственной и ведомственной статистики.
Рост экспорта в 2017 году демонстрируют высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности: аэрокосмическая отрасль (плюс 51,5 процента), химическое производство (плюс 40,4 процента), производство машин и оборудования (плюс 25,9 процента), производство автомобилей (плюс 11,8 процента).
"Москва - центр высокотехнологичного экспорта, товарный и сервисный ассортимент которого разнообразен. Это радиолокационные комплексы для аэропортов, пассажирские самолёты и их обслуживание, парфюмерия и косметика, автомобили, программные продукты и многое другое. Около 75 процентов экспорта Москвы идёт в страны Европы - Германию, Великобританию, Францию, Италию, Нидерланды, Финляндию, а также Китай, Турцию, Польшу", - подчеркнул Владимир Ефимов.
С 2016 года городской Департамент экономической политики и развития города проводит мониторинг состояния экономики Москвы. Исследование проводится на основе анализа интегрированной первичной информации из разных источников - Пенсионного фонда России, Мосэнергосбыта и Федеральной налоговой службы на основе исследования деклараций налога на добавленную стоимость (НДС). Проект включает формирование консолидированных показателей и мониторинг деятельности предприятий. Его цель - улучшение качества государственной и ведомственной статистики.