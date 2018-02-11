ОРЕАНДА-НОВОСТИ В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края состоялась рабочая встреча Полномочного представителя Дагестана Магомеда Нурудинова и главы ведомства Федора Дерека.



В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества двух регионов в области развития сельскохозяйственной отрасли, заключения соглашения между министерствами по обмену передовым опытом в развитии отдельных секторов сельхозпроизводства.



В частности, было озвучено предложение о сотрудничестве с Кизлярским электромеханическим заводом «КЭМЗ» по поставке в Краснодарский край почвообрабатывающей техники.