ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завершила работу в Республике Татарстан бизнес-миссия Томской области во главе с заместителем губернатора по промышленной политике Игорем Шатурным.

Руководители и специалисты ОАО «ТЭМЗ», ОАО «Манотомь», АО НПФ «Микран», ООО «НПК «ТЭТА», ООО «Томский завод резиновой обуви», ООО «Томский инструментальный завод», ГК «Свет XXI века», ООО «ПК Мион», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области», Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д. Кузнецова НИ ТГУ в составе томской делегации презентовали свои возможности и посетили ряд промышленных предприятий республики.

Томичи встретились с представителями ПАО «Казаньоргсинтез», ПАО «Татнефть», ООО «Газпром трансгаз Казань», Агентства по госзаказу Республики Татарстан, АО «Татэнерго», Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — Филиала ПАО «Туполев», машиностроительного кластера Республики Татарстан, ПАО «Нижнекамскнефтехим», филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан, ОАО «Казанькомпрессормаш», АО «Газпром межрегионгаз Казань», Технополис «Химград».

В рамках бизнес-миссии состоялись рабочие встречи с министром промышленности и торговли Республики Татарстан Альбертом Каримовым и заместителем министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдаром Мингалеевым.