ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Депутаты парламента Якутии (Ил Тумэн) поддержали установление нулевой ставки налога на имущество для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия».

Пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 0% распространяется на имущество, расположенное непосредственно на ТОР "Южная Якутия".

Дальний Восток России предоставляет ряд льгот для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток: снижение размера страховых взносов до 7,6% в течение 10 лет (для нерезидентов – 30%), отмена налогов на прибыль и на имущество в течение первых 5 лет (для нерезидентов 20% и 2,2% соответственно) и другие.