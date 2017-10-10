ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Приморского края» подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток.

Исполнительный директор Гарантийного фонда Ксения Плетцер отметила, что структуры будут взаимодействовать для совершенствования мер государственной поддержки бизнеса.

«Я высоко оцениваю важность задач, поставленных перед фондом и ассоциацией, ведь в основе формирования благоприятной бизнес-среды в регионе лежит, в том числе, построение коммуникаций и развитие партнерства между властью и бизнесом. Главное, что у нас есть обоюдный интерес действовать для достижения общей цели. И для этого нам необходимо быть в постоянном профессиональном контакте», – обозначила она.

Отметим, что резидентам Свободного порта Владивосток Гарантийный фонд предоставляет своё поручительство на льготных условиях.

Напомним, для поддержки малого и среднего бизнеса в Приморье действует целый ряд институтов развития, в числе которых и созданный распоряжением Администрации Приморского края Гарантийный фонд, который повышает доступность субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитно-финансовым ресурсам, предоставляя поручительства по кредитным, лизинговым договорам и договорам банковской гарантии.

Гарантийный фонд также оказывает консультационную поддержку по вопросам получения внешнего финансирования и обслуживания кредитов, бесплатную юридическую поддержку для защиты интересов перед кредиторами.

По мнению вице-губернатора края Василия Усольцева, предприниматели играют ключевую роль в развитии региона и страны в целом, поэтому задача власти – максимально их поддержать.