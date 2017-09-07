ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Резиденты территорий опережающего развития или свободного порта "Владивосток" получат десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов в период до 2025 года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ -2017.

"Любой инвестор, ставший резидентом ТОР или свободного порта "Владивосток", до 2025 года будет иметь десятилетнюю льготу по уплате страховых взносов, тогда как прежде эту льготу можно было получить не позднее трёх лет с момента создания ТОР", - сказал он.

"Для крупных инвестпроектов - свыше 100 млрд рублей - будет продлена льгота по налогу на прибыль - с 10 до 19 лет", - сказал глава государства.