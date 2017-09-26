ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Матвей, Максим, Игнат, Савелий и Раиса Меркуловы – главные герои сегодняшнего дня в Приморье. Первая пятерня, рождённая в краевом Перинатальном центре, отправилась домой. По словам врачей, мама и малыши чувствуют себя хорошо.

Как рассказала главный врач Перинатального центра Татьяна Курлеева, малыши родились 22 августа и как бывает при многоплодной беременности, вес у деток был небольшой.

«Наши специалисты помогали им подрасти и окрепнуть. Для этого в Перинатальном центре есть всё необходимое – оборудование и профессиональные врачи», – отметила она.

Поздравить семью со столь знаменательным событием пришли председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Татьяна Заболотная, представители департамента здравоохранения и департамента труда и социального развития Администрации края.

Специалисты департамента труда и социального развития передали родителям пакет с информацией обо всех мерах социальной поддержки, которая полагается большой семье.

«Материнский капитал, как федеральный, так и региональный, ежемесячная денежная выплата в случае рождения третьего или последующего ребенка, пособие на ребёнка семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, несколько компенсационных выплат многодетным семьям с низким достатком. Мы подготовили полную информацию о размерах выплат, необходимых для их получения документах, дали телефоны специалистов, которые готовы помочь», – отметила руководитель территориального отдела департамента Анастасия Бондарева.

Самая весомая мера поддержки, которая работает в отношении семьи Меркуловых – это социальная выплата на улучшение жилищных условий семье, в которой одновременно родилось трое и более детей.

«Возможность улучшить жилищные условия родителям даёт краевой закон о поддержке льготных категорий граждан. Размер социальной выплаты рассчитывается из расчёта 18 квадратных метров общей площади на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной Приморскому краю Минстроем России», – рассказали представители департамента, отметив, что такой закон действует в крае с 2009 года и за это время жилищные условия улучшала 51 многодетная семья.

По мнению вице-губернатора Павла Серебрякова такая государственная поддержка очень важна для многодетных родителей.