20.03.2018, 14:29
Росгеология оценила прогнозные ресурсы хромовых руд на Полярном Урале
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология представила окончательный отчёт по итогам поисковых работ на хромовые руды в пределах Верхне- и Южно-Погурейской хромитоносной зоны Погурейского блока Войкаро-Сынинского массива. Исследования проводились по государственному контракту. Перед геологами стояла цель - локализовать прогнозные ресурсы хромовых руд и провести геолого-экономическую оценку перспективных рудопроявлений по укрупнённым показателям.
Работы выполнялись на участке в 26 км2, расположенном на территории Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Геологам АО "Северо-Западное ПГО" (основной исполнитель исследований по объекту, г. Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) удалось локализовать прогнозные ресурсы категории P1 на юго-западном фланге рудопроявления Верхне-Погурейское хромоворудного района Полярно-Уральской металлогенической зоны.
- Оценка выполнена с учётом данных предшественников, - прокомментировал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Прирост апробированных прогнозных ресурсов хромовых руд по категории Р1, оценённых по результатам проведённых работ, составил 451,8 тыс. т.
Технологические исследования позволили определить оптимальные схемы переработки руд и доказать возможность получения феррохрома типа "чардж-хром" как для Верхне-Погурейского, так и Южно-Погурейского рудопроявлений.
Объём работ, предусмотренный техзаданием, полностью выполнен.
Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя предприятия, расположенные по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское (2,5 трлн м? газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м? газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие другие. У предприятий Росгеологии богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов Росгеологии такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Северсталь", ГМК "Норильский никель", "Итера", "НЛМК", "Сибуглемет", BP, Chevron и многие другие.
"Северо-Западное производственно-геологическое предприятие" (ранее - "Петербургская комплексная геологическая экспедиция", в 2017 году в объединение вошли ещё две организации - АО "Севзапгеология" и АО "Северкварцсамоцветы") - динамично развивающаяся компания, выполняющая весь комплекс геологоразведочных работ: геолого-съёмочные, поисковые, оценочные, разведочные, гидрогеологические и геоэкологические. В составе холдинга Росгеология с 2011 года.
Работы выполнялись на участке в 26 км2, расположенном на территории Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Геологам АО "Северо-Западное ПГО" (основной исполнитель исследований по объекту, г. Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) удалось локализовать прогнозные ресурсы категории P1 на юго-западном фланге рудопроявления Верхне-Погурейское хромоворудного района Полярно-Уральской металлогенической зоны.
- Оценка выполнена с учётом данных предшественников, - прокомментировал управляющий директор АО "Росгеология" Олег Васин. - Прирост апробированных прогнозных ресурсов хромовых руд по категории Р1, оценённых по результатам проведённых работ, составил 451,8 тыс. т.
Технологические исследования позволили определить оптимальные схемы переработки руд и доказать возможность получения феррохрома типа "чардж-хром" как для Верхне-Погурейского, так и Южно-Погурейского рудопроявлений.
Объём работ, предусмотренный техзаданием, полностью выполнен.
Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя предприятия, расположенные по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское (2,5 трлн м? газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м? газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие другие. У предприятий Росгеологии богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов Росгеологии такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Северсталь", ГМК "Норильский никель", "Итера", "НЛМК", "Сибуглемет", BP, Chevron и многие другие.
"Северо-Западное производственно-геологическое предприятие" (ранее - "Петербургская комплексная геологическая экспедиция", в 2017 году в объединение вошли ещё две организации - АО "Севзапгеология" и АО "Северкварцсамоцветы") - динамично развивающаяся компания, выполняющая весь комплекс геологоразведочных работ: геолого-съёмочные, поисковые, оценочные, разведочные, гидрогеологические и геоэкологические. В составе холдинга Росгеология с 2011 года.
Источник: Росгеология