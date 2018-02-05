Росгеология завершила полевые работы на перспективном в углеводородном отношении Медведицком участке в Саратовской области
05.02.2018, 22:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Волгограднефтегеофизика" (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершило полевые работы на Медведицком лицензионном участке, перспективном на нефть и газ. Предприятие выполнило 252,2 погонных км сейсморазведки 2Д.
Объект расположен в Лысогорском, Красноармейском и Саратовском районах Саратовской области. Его изучение проводится по заказу компании- недропользователя ООО "Реверс". Соответствующий договор был подписан в ноябре 2016 г.
Выполненные АО "Волгограднефтегеофизика" исследования позволят детализировать геологическое строение Медведицкого лицензионного участка недр по отложениям девонской и каменноугольной систем, выявить и подготовить к глубокому бурению новые перспективные на нефть и газ объекты. К настоящему моменту завершены полевые работы и обработка, ведётся интерпретация полученных данных.
Отчёт по выполненным работам будет представлен заказчику в 1 квартале 2018 года.
Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское (2,5 трлн м? газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м? газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие другие. У предприятий Росгеологии богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов Росгеологии такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Северсталь", ГМК "Норильский никель", "Итера", "НЛМК", "Сибуглемет", BP, Chevron и многие другие.
АО "Волгограднефтегеофизика" ведёт свою историю с 1950 г. За время своего существования предприятие отработало более 200 000 пог. км сейсмических профилей МОГТ 2Д, 6 500 кв.км МОГТ 3Д на территориях Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Чеченской Республики и Республики Калмыкия. Методами электроразведки изучена практически вся территория Волгоградской области. Специалисты предприятия принимали участие в различных зарубежных проектах (Индия, Алжир, Иран, Узбекистан).
По данным сейсморазведки рекомендовано к бурению свыше 350 структур и открыто более 50 месторождений углеводородов с суммарными запасами свыше 90 млн.т у.т., в том числе, крупнейшее в Волгоградской области Памятно-Сасовское нефтяное месторождение. Промысловики предприятия являются соучастниками всех открытых месторождений углеводородов на Волгоградской земле и одного из крупнейших месторождений бывшего СССР - Тенгизского, на котором они были основными исполнителями промыслово-геофизических исследований.
Богатый опыт и профессионализм геофизиков-промысловиков, а также уникальное оборудование, позволили выполнить комплекс геофизических исследований в сверхглубоких скважинах на Гурьевском своде (1990 г., скв. № 3 с забоем 6392м) и в пределах Прикаспийской впадины (1991 г., скв. № 1-Ахтубинская с забоем 7014 м; скв. № 1-Чёрная Падина с забоем 5968 м в 1998 г.).
Многолетний опыт работ вместе с современным оборудованием и программными средствами обработки позволяют предприятию добиваться эффективных геологических результатов, позволяющих заказчикам экономить значительные средства при дальнейших геологических исследованиях их лицензионных территорий.
Объект расположен в Лысогорском, Красноармейском и Саратовском районах Саратовской области. Его изучение проводится по заказу компании- недропользователя ООО "Реверс". Соответствующий договор был подписан в ноябре 2016 г.
Выполненные АО "Волгограднефтегеофизика" исследования позволят детализировать геологическое строение Медведицкого лицензионного участка недр по отложениям девонской и каменноугольной систем, выявить и подготовить к глубокому бурению новые перспективные на нефть и газ объекты. К настоящему моменту завершены полевые работы и обработка, ведётся интерпретация полученных данных.
Отчёт по выполненным работам будет представлен заказчику в 1 квартале 2018 года.
Росгеология - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское (2,5 трлн м? газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн м? газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие другие. У предприятий Росгеологии богатый опыт реализации проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов Росгеологии такие компании, как "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Северсталь", ГМК "Норильский никель", "Итера", "НЛМК", "Сибуглемет", BP, Chevron и многие другие.
АО "Волгограднефтегеофизика" ведёт свою историю с 1950 г. За время своего существования предприятие отработало более 200 000 пог. км сейсмических профилей МОГТ 2Д, 6 500 кв.км МОГТ 3Д на территориях Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Чеченской Республики и Республики Калмыкия. Методами электроразведки изучена практически вся территория Волгоградской области. Специалисты предприятия принимали участие в различных зарубежных проектах (Индия, Алжир, Иран, Узбекистан).
По данным сейсморазведки рекомендовано к бурению свыше 350 структур и открыто более 50 месторождений углеводородов с суммарными запасами свыше 90 млн.т у.т., в том числе, крупнейшее в Волгоградской области Памятно-Сасовское нефтяное месторождение. Промысловики предприятия являются соучастниками всех открытых месторождений углеводородов на Волгоградской земле и одного из крупнейших месторождений бывшего СССР - Тенгизского, на котором они были основными исполнителями промыслово-геофизических исследований.
Богатый опыт и профессионализм геофизиков-промысловиков, а также уникальное оборудование, позволили выполнить комплекс геофизических исследований в сверхглубоких скважинах на Гурьевском своде (1990 г., скв. № 3 с забоем 6392м) и в пределах Прикаспийской впадины (1991 г., скв. № 1-Ахтубинская с забоем 7014 м; скв. № 1-Чёрная Падина с забоем 5968 м в 1998 г.).
Многолетний опыт работ вместе с современным оборудованием и программными средствами обработки позволяют предприятию добиваться эффективных геологических результатов, позволяющих заказчикам экономить значительные средства при дальнейших геологических исследованиях их лицензионных территорий.
Источник: Росгеология