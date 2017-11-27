Роспотребнадзор предупредил о вспышке бруцеллёза в США
27.11.2017, 10:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Центр по контролю заболеваний США (CDC) информировал 21 ноября текущего года (во второй раз за последние три месяца) лиц, которые приобретали сырое молоко или молочные продукты у компании Udder Milk и употребляли их в пищу, о необходимости незамедлительного обращения к врачу. Рекомендация связана с тем, что CDC обнаружило в молоке, поставляемом этой компанией, штамм возбудителя бруцеллёза – Brucella abortus RB51, который особенно опасен для беременных женщин.
Первый случай заболевания у беременной женщины был выявлен CDC в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. СDC вместе с администрацией штата и Министерством здравоохранения США провели расследование источников инфицированного молока, однако компания Udder Milk не предоставила информацию о тех фермах, у которых она закупала сырое молоко или продукты из него.
До тех пор, пока источник инфицирования не будет установлен, CDC предложила населению тех штатов, жители которых могли покупать молоко у названной компании за последние 6 месяцев (Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род Айланд), обратиться в микробиологические лаборатории для возможного выявления возбудителя бруцеллеза и предупреждения развития заболевания.
CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллёза. Именно по этой причине специалисты рекомендуют установить какой именно штамм возбудителя бруцеллеза может присутствовать в организме лиц, употребивших молоко компании Udder Milk.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Первый случай заболевания у беременной женщины был выявлен CDC в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. СDC вместе с администрацией штата и Министерством здравоохранения США провели расследование источников инфицированного молока, однако компания Udder Milk не предоставила информацию о тех фермах, у которых она закупала сырое молоко или продукты из него.
До тех пор, пока источник инфицирования не будет установлен, CDC предложила населению тех штатов, жители которых могли покупать молоко у названной компании за последние 6 месяцев (Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род Айланд), обратиться в микробиологические лаборатории для возможного выявления возбудителя бруцеллеза и предупреждения развития заболевания.
CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллёза. Именно по этой причине специалисты рекомендуют установить какой именно штамм возбудителя бруцеллеза может присутствовать в организме лиц, употребивших молоко компании Udder Milk.
Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок.
Источник: Роспотребнадзор