ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Западной, Северной и Южной Европы активность вирусов гриппа повысилась.

На 52 неделе 2017г. (25-31 декабря 2017г.) выявлялись вирусы гриппа обоих типов – А и В. В Европейском регионе циркуляция вирусов гриппа носила смешанный характер. Доля положительных на вирусы гриппа образцов, взятых от пациентов с клиническими признаками гриппа и ОРВИ, составила 44%, что на 6% выше, чем на 51 неделе 2017г., отмечается рост циркуляции вирусов среди населения.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), опубликованным 20 декабря 2017г., по результатам первых выявлений наибольшие доли среди циркулирующих в популяции в Европейском регионе вирусов гриппа составили: вирусы гриппа А (H3N2) и B/Ymagata.

В образцах из дозорных источников доля вирусов гриппа В преобладала, по сравнению с вирусами типа А, а в структуре выявленных вирусов гриппа А преобладали вирусы А(H1N1)pdm09.