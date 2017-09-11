ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Центра стратегических и международных исследований США, опубликованной во второй половине августа текущего года, в Украине складывается крайне тяжёлая ситуация по обеспечению населения профилактическими прививками.

При необходимом охвате вакцинации не менее 95%, рекомендуемом Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в отношении актуальных детских инфекций, в Украине только 30% детей получили полный курс иммунизации против кори, 10% - против гепатита В, 3% - против дифтерии, коклюша и столбняка. На сегодняшний день это одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире. Аналитический центр обращает внимание, что из 473 украинцев, заболевших корью в июне 2017 года, 70% были детьми или подростками, не привитыми против этой инфекции.

В качестве причин сложившейся ситуации называются особенности организации здравоохранения Украины, приведшие к увеличению стоимости вакцин и их труднодоступности для населения.

В Российской Федерации уделяется особое внимание иммунизации, как важнейшему профилактическому направлению в отношении целого ряда детских инфекций. Роспотребнадзором осуществляется контроль за организацией и проведением прививок на всей территории страны.