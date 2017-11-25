ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Роспотребнадзора, в США выявлен риск заболевания бруцеллезом.

Центр по контролю заболеваний США (CDC) информировал 21 ноября текущего года (во второй раз за последние три месяца) лиц, которые приобретали сырое молоко или молочные продукты у компании Udder Milk и употребляли их в пищу, о необходимости незамедлительного обращения к врачу. Рекомендация связана с тем, что CDC обнаружило в молоке, поставляемом этой компанией, штамм возбудителя бруцеллеза – Brucella abortus RB51, который особенно опасен для беременных женщин.

Первый случай заболевания у беременной женщины был выявлен CDC в конце сентября 2017 года в штате Нью-Джерси. СDC вместе с администрацией штата и Министерством здравоохранения США провели расследование источников инфицированного молока, однако компания Udder Milk не предоставила информацию о тех фермах, у которых она закупала сырое молоко или продукты из него.

До тех пор, пока источник инфицирования не будет установлен, CDC предложила населению тех штатов, жители которых могли покупать молоко у названной компании за последние 6 месяцев (Коннектикут, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Род Айланд), обратиться в микробиологические лаборатории для возможного выявления возбудителя бруцеллеза и предупреждения развития заболевания.

CDC информирует о том, что штамм RB51 является устойчивым к антибиотикам, которые обычно назначают для лечения бруцеллеза. Именно по этой причине специалисты рекомендуют установить, какой именно штамм возбудителя бруцеллеза может присутствовать в организме лиц, употребивших молоко компании Udder Milk.

Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в вышеуказанные штаты США, информировать своих клиентов о возможных рисках заболевания. Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездку или находящимся на территории США, учитывать данную информацию и избегать употребления в пищу молочных продуктов компании Udder Milk.ина.