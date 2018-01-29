ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Министерства здравоохранения Турции на прибрежных территориях провинций Артвин, Ризе, Трабзон отмечено наличие переносчиков лихорадки Зика, где в октябре прошлого года выявлено четыре человека, инфицированных данным вирусом, после посещения Кубы.

Прогнозируется распространение ареала обитания комаров также на центральные районы страны и северное побережье.

Официальные власти принимают меры по сдерживанию распространения комаров, являющихся переносчиками лихорадки Зика на территории Турции.

Роспотребнадзор просит учитывать данную ситуацию при планировании своих поездок.