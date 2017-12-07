Россельхознадзор отменил ветеринарный запрет на ввоз свиноводческой продукции из стран ЕС
07.12.2017, 13:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Россельхознадзор по требованию Всемирной торговой организации с 6 декабря отменил запрет на ввоз на территорию РФ живых свиней, свинины и другой свиноводческой продукции из стран Евросоюза. Об этом заявила представитель ведомства Юлия Мелано.
«Мы с сегодняшнего дня признаем утратившими силу акты, запрещающие ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС по причине вспышек АЧС», - сказала Ю. Мелано.
При этом она уточнила, что Россельхознадзор не ожидает ухудшения ситуации с АЧС в России, пока действует политический запрет на ввоз этой продукции - продэмбарго.
«Но надо понимать, что после снятия политического запрета возникнет угроза российскому свиноводству», - добавила Ю.Мелано.
Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года ВТО поддержала выводы третейской группы, отклонив апелляцию России на решение организации признать незаконным введенный в начале 2014 г. запрет поставок в РФ свинины и свиноводческой продукции из ЕС из-за африканской чумы свиней. Как заявили в ВТО, введенные Россией ограничения по импорту свинины из стран ЕС не основаны на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер.
«Мы с сегодняшнего дня признаем утратившими силу акты, запрещающие ввоз свиней и свиноводческой продукции из стран ЕС по причине вспышек АЧС», - сказала Ю. Мелано.
При этом она уточнила, что Россельхознадзор не ожидает ухудшения ситуации с АЧС в России, пока действует политический запрет на ввоз этой продукции - продэмбарго.
«Но надо понимать, что после снятия политического запрета возникнет угроза российскому свиноводству», - добавила Ю.Мелано.
Как сообщалось ранее, в феврале 2017 года ВТО поддержала выводы третейской группы, отклонив апелляцию России на решение организации признать незаконным введенный в начале 2014 г. запрет поставок в РФ свинины и свиноводческой продукции из ЕС из-за африканской чумы свиней. Как заявили в ВТО, введенные Россией ограничения по импорту свинины из стран ЕС не основаны на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер.
Источник: https://agriculture.bashkortostan.ru