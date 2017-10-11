Россия и Алжир диверсифицируют взаимодействие в области промышленности
11.10.2017, 18:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках официального визита в Алжирскую Народную Демократическую Республику (АНДР) Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провёл переговоры с Премьер-министром Алжира Ахмедом Уяхьей и встретился с Президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой. В рабочей поездке принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов.
Насколько я знаю, подавляющее большинство доходов от экспорта у Алжира связано с экспортом нефти и газа. Кстати, у России подобные проблемы тоже существуют. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать другие отрасли экономического сотрудничества. Соглашения, которые сегодня подписаны, на это и направлены, – сказал глава российского Правительства.
Он отметил, что важных шагом в развитии взаимоотношений двух стран является усиление промышленной кооперации.
Мы сегодня также говорили о развитии сотрудничества в области промышленной кооперации по производству вагонов. Есть уже неплохой проект по использованию кузовов, которые производятся в России и впоследствии используются в Алжире для сбора автомобилей. Всё это не нефтяные, не углеводородные доходы. Собственно, это и есть диверсификация. По этому пути мы и будем идти, – заявил Дмитрий Медведев.
Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир (где автомобиль выпускается под названием Symbol) стартовал в декабре 2016 года. Кузовы произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault Alg?rie Production в городе Оран осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории Российской Федерации до порта Новороссийска, далее морским путём до порта Арзев (Алжир).
В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти была увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. Благодаря этому до конца 2017 года планируется поставить в Алжир в общей сложности более 18 000 кузовов, в 2018 г. по данным Алжирской стороны планируется поставить больше 25 000 кузовов.
Другой проект двух стран, в направлении которого уже ведётся работа, – планируемое создание НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) совместного предприятия в Алжире. УВЗ летом 2015 года подписал с алжирской компанией EPE Ferrovial соглашение о намерении по созданию СП по выпуску грузового железнодорожного подвижного состава. В ближайшее время дирекцией по военно-техническому сотрудничеству УВЗ будут организованы переговоры с компанией ЕРЕ Ferrovial Spa для выработки дальнейшего механизма сотрудничества.
В ходе поездки Александр Морозов провёл переговоры с Юсефом Юсфи, министром промышленности и горнодобывающей отрасли Алжира. Кроме вышеперечисленных проектов стороны обсудили возможность организации производства в Алжире комбайнов Vector 410 из машкомплектов Ростсельмаша, в том числе, для поставки в регион Средиземноморья.
Также в соответствии с поручением Дмитрия Медведева Минпромторг России совместно с АО "МЕЛЬИНВЕСТ" и корпорацией "Севкавэлеваторспецстрой" готовы организовать строительство современных зернохранилищ для обеспечения необходимой инфраструктурой проекта поставки российского зерна в Алжир.
Было объявлено о подписании Меморандума о взаимопонимании между закрытым акционерным обществом "БИОКАД" и акционерным обществом "БИОМАД СПА" о сотрудничестве на территории Алжирской Народной Демократической Республики. С российской стороны документ подписал Генеральный директор ЗАО "БИОКАД" Дмитрий Морозов, с Алжирской – Генеральный директор АО "БИОМАД СПА" Мухаммед Амин Кураби.
Насколько я знаю, подавляющее большинство доходов от экспорта у Алжира связано с экспортом нефти и газа. Кстати, у России подобные проблемы тоже существуют. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать другие отрасли экономического сотрудничества. Соглашения, которые сегодня подписаны, на это и направлены, – сказал глава российского Правительства.
Он отметил, что важных шагом в развитии взаимоотношений двух стран является усиление промышленной кооперации.
Мы сегодня также говорили о развитии сотрудничества в области промышленной кооперации по производству вагонов. Есть уже неплохой проект по использованию кузовов, которые производятся в России и впоследствии используются в Алжире для сбора автомобилей. Всё это не нефтяные, не углеводородные доходы. Собственно, это и есть диверсификация. По этому пути мы и будем идти, – заявил Дмитрий Медведев.
Проект по экспорту сваренных и окрашенных кузовов для автомобилей Renault Logan в Алжир (где автомобиль выпускается под названием Symbol) стартовал в декабре 2016 года. Кузовы произведены на заводе АВТОВАЗ (Тольятти) в соответствии с глобальными стандартами качества Renault. Отгрузки на завод Renault Alg?rie Production в городе Оран осуществляются в два этапа: контейнерным поездом по территории Российской Федерации до порта Новороссийска, далее морским путём до порта Арзев (Алжир).
В 2016 году было поставлено около 1000 кузовов. С 18 сентября 2017 года мощность производственной линии на площадке в Тольятти была увеличена вдвое – до 120 кузовов в день, инвестиции в проект составили 1,2 млн евро. Благодаря этому до конца 2017 года планируется поставить в Алжир в общей сложности более 18 000 кузовов, в 2018 г. по данным Алжирской стороны планируется поставить больше 25 000 кузовов.
Другой проект двух стран, в направлении которого уже ведётся работа, – планируемое создание НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) совместного предприятия в Алжире. УВЗ летом 2015 года подписал с алжирской компанией EPE Ferrovial соглашение о намерении по созданию СП по выпуску грузового железнодорожного подвижного состава. В ближайшее время дирекцией по военно-техническому сотрудничеству УВЗ будут организованы переговоры с компанией ЕРЕ Ferrovial Spa для выработки дальнейшего механизма сотрудничества.
В ходе поездки Александр Морозов провёл переговоры с Юсефом Юсфи, министром промышленности и горнодобывающей отрасли Алжира. Кроме вышеперечисленных проектов стороны обсудили возможность организации производства в Алжире комбайнов Vector 410 из машкомплектов Ростсельмаша, в том числе, для поставки в регион Средиземноморья.
Также в соответствии с поручением Дмитрия Медведева Минпромторг России совместно с АО "МЕЛЬИНВЕСТ" и корпорацией "Севкавэлеваторспецстрой" готовы организовать строительство современных зернохранилищ для обеспечения необходимой инфраструктурой проекта поставки российского зерна в Алжир.
Было объявлено о подписании Меморандума о взаимопонимании между закрытым акционерным обществом "БИОКАД" и акционерным обществом "БИОМАД СПА" о сотрудничестве на территории Алжирской Народной Демократической Республики. С российской стороны документ подписал Генеральный директор ЗАО "БИОКАД" Дмитрий Морозов, с Алжирской – Генеральный директор АО "БИОМАД СПА" Мухаммед Амин Кураби.
Источник: Минпромторг