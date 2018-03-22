ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20-21 марта 2018 г. заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов провел ряд встреч с заместителями Министра промышленности и торговли Чешской Республики Владимиром Бертлом и Эдуардом Муржицки.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в области промышленности, а также проведение 11-го заседания Межправительственной Российско-Чешской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству летом-осенью 2018 года в Чешской Республике.

Кроме того, было отмечено, что Чехия остается традиционно приоритетным партнёром для России, экономические отношения с которым из года в год демонстрируют позитивную динамику. Так, по итогам 2017 года российско-чешский товарооборот увеличился по сравнению с 2016 годом на 35,3% и составил 7,4 млрд. долл.

Георгий Каламанов подчеркнул, что промышленное взаимодействие характеризуется стратегическим партнерством в ключевых отраслях. Так, продолжается реализация совместных инвестиционных проектов в области легкой и автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, авиастроения.

В части сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности российская делегация информировала об участии России в 60-й машиностроительной выставке MSV-2018 (г. Брно) с коллективной экспозицией отечественных экспортеров. Кроме того, чешская сторона была приглашена принять участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (9-12 июля, г. Екатеринбург).

В ходе встречи с заместителем Министра иностранных дел Чешской Республики Мартином Тлапой состоялась презентация российской заявки на право проведения в г. Екатеринбурге Всемирной выставки «Экспо-2025».