ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Торсхавне (Фарерские острова) с 30 ноября по 1 декабря 2017 года состоялась 41-я сессия Смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству.

Российскую делегацию возглавил начальник Управления международного сотрудничества Росрыболовства – Сергей Симаков, фарерскую – руководитель департамента Министерства рыболовства Фарерских островов Андреас Кристьянсен.

В ходе работы сессии делегации обсудили результаты научных исследований состояния запасов Баренцева моря и в водах Фарерских островов, обменялись статистическими данными о результатах промысла в исключительных экономических зонах обоих государств за 2016 и 2017 годы.

Стороны установили взаимные квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов в рыболовных зонах друг друга на 2018 год. В рамках международных договорённостей российские суда ловят в зоне Фарерских островов путассу, сельдь, скумбрию, фарерские суда в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Баренцевом море – треску, пикшу, камбалу-ерша, креветку северную.

На встрече также согласована совместная российско-фарерская научная программа на 2018 год.

По итогам сорок первой сессии Смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству подписан протокол.