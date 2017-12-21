ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Председателя СФ Валентины Матвиенко с Председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Стороны отметили важность расширения и углубления межпарламентского сотрудничества. «Сверены часы» по широкому спектру российско-французского парламентского взаимодействия на многосторонней и двусторонней основе.

Одобрена совместная работа комитетов по международным делам Совета Федерации и Сената Франции по подготовке в ходе предстоящей весенней сессии совместного доклада о российско-французских отношениях.

Также стороны договорились о продолжении активных межпарламентских контактов.