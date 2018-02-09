ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Германия продолжат развивать сотрудничество в области гражданской обороны и пожарной безопасности. Итоги совместной деятельности и перспективы дальнейшего развития обсудили сегодня в рамках двухсторонней встречи заместитель министра МЧС России Олег Баженов и полномочный министр – постоянный заместитель посла ФРГ в РФ Беате Гжески.

Заместитель министра отметил, что взаимодействие в области гражданской обороны и совместной ликвидации чрезвычайных ситуаций между МЧС России и министерством внутренних дел Федеративной Республики Германии стало иметь регулярный характер. По его словам между чрезвычайными странами ведется очень конструктивный диалог.

«Германия является одним из важнейших партнеров России в Европе. Особенную значимость в наших двухсторонних отношениях имеет Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной Республики Германии о взаимной помощи при стихийных бедствиях или крупных авариях», - подчеркнул заместитель министра. Он отметил, что в настоящий момент одной из ключевой задачей двустороннего диалога является утверждение рабочего плана сотрудничества профильных служб МЧС России и министерства внутренних дел Германии.

Немецкая делегация и лично Беате Гжески были приглашены на международный салон «Комплексная безопансость-2018». В этом году в рамках салона пройдет первая Международная конференция по вопросам безопасности.

В качестве приоритетных направлений сотрудничества были отмечены: участие сторон в ежегодном тематическом заседании Межправительственной российско-германской Комиссии, медицинское сотрудничество ведомств, Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины и Университетской клиники Бонна, а также обмен информацией в части, касающейся мероприятий ЧМ-2018 и по вопросам чрезвычайных ситуаций международного значения.

Беате Гжески поблагодарила российских спасателей за помощь немецким гражданам в Кабардино-Балкарии полтора года назад и в сентябре минувшего года группе альпинистов, которые были заблокированы оползнем.

«Наши граждане отметили, как быстро и профессионально российские спасатели оказали им помощь и попросили нас передать слова благодарности», - сказала постоянный заместитель посла Германии в России. Она также отметила психологов МЧС России, которые провели очень компетентную работу с родственниками пострадавших.

В целом, настоящее сотрудничество между МЧС России и МВД Германии признано сторонами очень успешным. Участники встречи особо отметили реализованный совместный проект обводнения торфяников в Подмосковье, благодаря которому зафиксировано значительное снижение количества пожаров.