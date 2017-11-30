Россия и Индия продолжат сотрудничество по предупреждению чрезвычайных ситуаций
30.11.2017, 23:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава МЧС России провел встречу с министром внутренних дел Республики Индия Сингхом Раджнатхом. Целью встречи стало обсуждение перспектив дальнейшего развития взаимодействия, а также подписание совместного плана работы стран в области предупреждения и ликвидации ЧС на 2018-2019 годы.
Глава МЧС России подчеркнул, что сотрудничество между МЧС России и МВД Индии активизировалось после создания Российско-Индийской Совместной комиссии по ЧС и проведения ее первого заседания в марте 2016 года в Нью-Дели, где был подписан план работы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между странами на два года.
"Наши специалисты подготовили совместный план работы на 2018-2019 годы. И мы сегодня планируем его подписать", - отметил российский министр.
По его словам, ведомства активно взаимодействуют по созданию и развитию национальных кризисных центров, и сотрудничество в сфере современных спасательных технологий, космического мониторинга и многих других направлений.
"Мы уже начали взаимодействие по развитию национального центра в министерстве внутренних дел Индии. Развитие систем моделирования, баз данных - это очень хороший тренд развития", - сказал Владимир Пучков.
Он также отметил, что важным направлением взаимодействия МЧС России и МВД Индии является сотрудничество по вопросам обмена опытом профессиональной подготовки специалистов спасательных профессий вузов России и Индии.
"Мы предлагаем продолжить сотрудничество между Академией гражданской защиты, Академией противопожарной службы и Национальным Колледжем Противопожарной службы Индии. Воспитание молодежи и обучение правилам безопасного поведения также является перспективным направление совместной работы с зарубежными коллегами", - добавил он.
Сингх Раджнатх выразил уверенность, что "если между странами продолжится такой же тесной и дружественный диалог в области борьбы с рисками и угрозами, то возможно будет преодолеть любые чрезвычайные ситуации".
Он высоко оценил не только техническую оснащенность Национального центра, но и подготовку его сотрудников, их навыки и квалификацию.
"Мы бы хотели продолжить обучение у вас наших специалистов с области управления в чрезвычайных ситуация, чтобы вы помогли нам развить наши человеческие ресурсы для повышения уровня реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации", - сказал глава МВД Индии.
За последние 10 лет в Индии была проделана большая работа в области гидрологического мониторинга и прогнозирования.
"Мы создали национальный центр, где аккумулируются данные от метеорологических служб. Благодаря этому жители регионов, расположенных вдоль побережья, получают предупреждающую информацию, которая им крайне полезна", - отметил Сингх Раджнатх.
Но он также добавил, что, несмотря на уже созданную мощную систему, государству предстоит большая работа, в том числе по части строительства устойчивой инфраструктуры. И в этой сфере индийской стороне была бы полезна помощь российской стороны, учитывая опыт специалистов по строительству такого рода объектов. МЧС России активно работает в области регионального планирования.
В завершение встречи главы ведомств подписали совместный план работы МЧС России и МВД Индии на 2018-2019 годы. Основными его пунктами стали участие спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории обеих стран, обмен опытом по вопросам применения новых технологий в области управления в ЧС, а также проведение второго заседания Российско-Индийской Совместной комиссии по предупреждению ЧС в 2018 году в Москве.
Глава МЧС России подчеркнул, что сотрудничество между МЧС России и МВД Индии активизировалось после создания Российско-Индийской Совместной комиссии по ЧС и проведения ее первого заседания в марте 2016 года в Нью-Дели, где был подписан план работы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций между странами на два года.
"Наши специалисты подготовили совместный план работы на 2018-2019 годы. И мы сегодня планируем его подписать", - отметил российский министр.
По его словам, ведомства активно взаимодействуют по созданию и развитию национальных кризисных центров, и сотрудничество в сфере современных спасательных технологий, космического мониторинга и многих других направлений.
"Мы уже начали взаимодействие по развитию национального центра в министерстве внутренних дел Индии. Развитие систем моделирования, баз данных - это очень хороший тренд развития", - сказал Владимир Пучков.
Он также отметил, что важным направлением взаимодействия МЧС России и МВД Индии является сотрудничество по вопросам обмена опытом профессиональной подготовки специалистов спасательных профессий вузов России и Индии.
"Мы предлагаем продолжить сотрудничество между Академией гражданской защиты, Академией противопожарной службы и Национальным Колледжем Противопожарной службы Индии. Воспитание молодежи и обучение правилам безопасного поведения также является перспективным направление совместной работы с зарубежными коллегами", - добавил он.
Сингх Раджнатх выразил уверенность, что "если между странами продолжится такой же тесной и дружественный диалог в области борьбы с рисками и угрозами, то возможно будет преодолеть любые чрезвычайные ситуации".
Он высоко оценил не только техническую оснащенность Национального центра, но и подготовку его сотрудников, их навыки и квалификацию.
"Мы бы хотели продолжить обучение у вас наших специалистов с области управления в чрезвычайных ситуация, чтобы вы помогли нам развить наши человеческие ресурсы для повышения уровня реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации", - сказал глава МВД Индии.
За последние 10 лет в Индии была проделана большая работа в области гидрологического мониторинга и прогнозирования.
"Мы создали национальный центр, где аккумулируются данные от метеорологических служб. Благодаря этому жители регионов, расположенных вдоль побережья, получают предупреждающую информацию, которая им крайне полезна", - отметил Сингх Раджнатх.
Но он также добавил, что, несмотря на уже созданную мощную систему, государству предстоит большая работа, в том числе по части строительства устойчивой инфраструктуры. И в этой сфере индийской стороне была бы полезна помощь российской стороны, учитывая опыт специалистов по строительству такого рода объектов. МЧС России активно работает в области регионального планирования.
В завершение встречи главы ведомств подписали совместный план работы МЧС России и МВД Индии на 2018-2019 годы. Основными его пунктами стали участие спасателей в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории обеих стран, обмен опытом по вопросам применения новых технологий в области управления в ЧС, а также проведение второго заседания Российско-Индийской Совместной комиссии по предупреждению ЧС в 2018 году в Москве.
Источник: БРИКС