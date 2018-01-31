ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия и Иран намерены развивать сотрудничество в рамках научно-практической деятельности в сфере рыбного хозяйства. Об этом шла речь в ходе встречи руководителя представительства Росрыболовства в Иране Рифата Асанова и директора Научно-исследовательского центра рыбного хозяйства (НИЦРХ) Исламской Республики Иран Мухаммада Пурказеми 29 января 2018 года.

Обсуждалась возможность создания в рамках Российско-Иранской комиссии по рыбному хозяйству, очередное заседание которой пройдет в 2018 году в России, специальной рабочей группы по науке. Иранская сторона, учитывая большой опыт обеих стран, предложила в рамках данной рабочей группы рассматривать широкий спектр вопросов: изучение осетровых видов рыб, килек, креветок, генетику, аквакультуру и др.

Стороны рассмотрели возможность проведения в 2018 году совместных тралово-акустических съемок с целью оценки запасов осетровых видов рыб и килек Каспийского моря. Исследования важны для получения более детальной и достоверной информации о состоянии водных биоресурсов Каспия и их кормовой базы и должны помочь всем прикаспийским странам в общих усилиях по сохранению запасов каспийских осетровых и килек.