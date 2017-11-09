ОРЕАНДА-НОВОСТИ 7 ноября 2017 года в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Аркадия Дворковича и Министра иностранных дел Итальянской Республики Анджело Альфано состоялось XV заседание Российско-Итальянского Совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. В заседании принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов.



В своем выступлении Георгий Каламанов отметил, что промышленное сотрудничество с итальянской стороной традиционно ведется по целому ряду ключевых направлений: авиастроении, станкостроении, нефтегазовом машиностроении, химической и легкой промышленности.



Заместитель Министра рассказал о ходе реализации текущих российско-итальянских промышленных проектов, в том числе о продолжении строительства завода «Еврохим» по производству аммиака в Кингиссепе (Ленинградская обл.) в партнерстве с итальянской Tecnimont; о проекте итальянской компании ENEL по строительству двух ветропарков совокупной мощностью 291 МВт в Ростовской и Мурманской областях.



Вырабатываемая ветропарками электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке. При достижении необходимого уровня локализации компания получит право на повышенный тариф, - обратил внимание Георгий Каламанов.



Кроме того, были представлены итоги деятельности росийско-итальянской Рабочей группы по промышленности и высоким технологиям, заседание которой состоялось 24 мая 2017 года в Риме.



Одним из новых и перспективных направлений в области промышленного сотрудничества для обеих стран является взаимодействие в области профилактики незаконного оборота промышленной продукции. Договорились с итальянскими партнёрами о совместно работе в этом направлении. Кроме того, учитывая взаимный интерес к кооперации в области фармацевтики было принято решение о создание подгруппы по фармацевтике и медицине, к настоящему времени состав уже сформирован, - проинформировал участников заседания заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.