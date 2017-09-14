Россия и Китай обсудили ряд новых проектов в различных отраслях промышленности
14.09.2017, 20:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 14 сентября, в г. Казани состоялось 2-е заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности. Мероприятие прошло под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и Министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя. В заседании также принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
В ходе переговоров стороны обратили внимание на значительную активизацию торгово-экономического взаимодействия России и Китая.
"В первые шесть месяцев 2017 года прирост составил более 35%. Во многом это обеспечено как никогда интенсивным графиком контактов между нашими странами на самых разных уровнях. И мне приятно отметить, что наша Подкомиссия менее чем за год стала ещё одной действенной площадкой выработки совместных предметных инициатив в части двусторонней промышленной кооперации", - отметил Денис Мантуров.
Стороны обсудили первые результаты деятельности четырёх рабочих групп в сферах гражданского авиастроения, радиоэлектроники, сырьевым материалам и оборудованию.
В частности, были отмечены проекты создания широкофюзеляжного самолёта и перспективного тяжёлого вертолёта. Глава Минпромторга России подчеркнул, что очередной важной вехой стало подписание 20 сентября между АО "ОДК" и корпорацией AEEC меморандума о сотрудничестве по созданию силовой установки для ШФДМС.
Кроме того, было отмечено, что консолидированная позиция России и Китая позволит выйти на создание площадки отраслевого диалога по алюминию со странами Персидского залива, и в дальнейшем выступить с совместным предложением о создании аналогичного механизма в рамках Глобальной инициативы в области устойчивого промышленного развития.
"На примере взаимодействия по алюминию мы видим, что росийско-китайское партнёрство, можно использовать для влияния на процессы мировой торговли. На фоне нарастания волны протекционизма, настрой наших стран на открытость и транспарентность экономик может стать долгосрочным конкурентным преимуществом промышленных предприятий России и Китая" - сказал Денис Мантуров.
В свою очередь, Мяо Вэй отметил, что с проведением первого заседания Подкомиссии продолжается активное сотрудничество в области гражданской авиации, а также в работе над созданием тяжёлого вертолёта.
Участники встречи подчеркнули, что деятельность Подкомиссии придаёт российско-китайскому промышленному взаимодействию системный характер, позволяет структурировать работу по наиболее чувствительным направлениям сотрудничества, а также оказывает эффективную поддержку текущим и будущим российско-китайским проектам.
По итогам мероприятия состоялось подписание протоколов рабочих групп по радиоэлектронике, сырьевым материалам, Меморандума о взаимопонимании между Центром международного экономического и технологического сотрудничества при Министерстве промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики и АО "ЦНИИ "Электроника", соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории города Набережные Челны между Республикой Татарстан, муниципальным образованием "город Набережные Челны" и Циндао Хайер Ко., Лимитед, а также протокола Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств.
Согласно документам, крупный китайский производитель измерительной техники "China Electronics Technology Instrumentation Co." (CETC) планирует открыть сборочное производство в России. Также стороны договорились увеличить использование аппаратуры китайской компании в радиоэлектронной промышленности России, и о необходимости разработки и реализации мероприятий по её продвижению на российском рынке. Кроме того, российская компания ФГУП "НПП "Гамма" и китайская компания начнут сотрудничество по возможному участию последней в разработке и создании технологической цепочки производства контрольно-измерительной аппаратуры. В частности, предполагается создание инфраструктуры для серийного производства и устойчивой кооперации производителей, в том числе, в форме совместного предприятия.
В ходе переговоров стороны обратили внимание на значительную активизацию торгово-экономического взаимодействия России и Китая.
"В первые шесть месяцев 2017 года прирост составил более 35%. Во многом это обеспечено как никогда интенсивным графиком контактов между нашими странами на самых разных уровнях. И мне приятно отметить, что наша Подкомиссия менее чем за год стала ещё одной действенной площадкой выработки совместных предметных инициатив в части двусторонней промышленной кооперации", - отметил Денис Мантуров.
Стороны обсудили первые результаты деятельности четырёх рабочих групп в сферах гражданского авиастроения, радиоэлектроники, сырьевым материалам и оборудованию.
В частности, были отмечены проекты создания широкофюзеляжного самолёта и перспективного тяжёлого вертолёта. Глава Минпромторга России подчеркнул, что очередной важной вехой стало подписание 20 сентября между АО "ОДК" и корпорацией AEEC меморандума о сотрудничестве по созданию силовой установки для ШФДМС.
Кроме того, было отмечено, что консолидированная позиция России и Китая позволит выйти на создание площадки отраслевого диалога по алюминию со странами Персидского залива, и в дальнейшем выступить с совместным предложением о создании аналогичного механизма в рамках Глобальной инициативы в области устойчивого промышленного развития.
"На примере взаимодействия по алюминию мы видим, что росийско-китайское партнёрство, можно использовать для влияния на процессы мировой торговли. На фоне нарастания волны протекционизма, настрой наших стран на открытость и транспарентность экономик может стать долгосрочным конкурентным преимуществом промышленных предприятий России и Китая" - сказал Денис Мантуров.
В свою очередь, Мяо Вэй отметил, что с проведением первого заседания Подкомиссии продолжается активное сотрудничество в области гражданской авиации, а также в работе над созданием тяжёлого вертолёта.
Участники встречи подчеркнули, что деятельность Подкомиссии придаёт российско-китайскому промышленному взаимодействию системный характер, позволяет структурировать работу по наиболее чувствительным направлениям сотрудничества, а также оказывает эффективную поддержку текущим и будущим российско-китайским проектам.
По итогам мероприятия состоялось подписание протоколов рабочих групп по радиоэлектронике, сырьевым материалам, Меморандума о взаимопонимании между Центром международного экономического и технологического сотрудничества при Министерстве промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики и АО "ЦНИИ "Электроника", соглашения о намерениях по реализации инвестиционного проекта на территории города Набережные Челны между Республикой Татарстан, муниципальным образованием "город Набережные Челны" и Циндао Хайер Ко., Лимитед, а также протокола Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств.
Согласно документам, крупный китайский производитель измерительной техники "China Electronics Technology Instrumentation Co." (CETC) планирует открыть сборочное производство в России. Также стороны договорились увеличить использование аппаратуры китайской компании в радиоэлектронной промышленности России, и о необходимости разработки и реализации мероприятий по её продвижению на российском рынке. Кроме того, российская компания ФГУП "НПП "Гамма" и китайская компания начнут сотрудничество по возможному участию последней в разработке и создании технологической цепочки производства контрольно-измерительной аппаратуры. В частности, предполагается создание инфраструктуры для серийного производства и устойчивой кооперации производителей, в том числе, в форме совместного предприятия.
Источник: Минпромторг