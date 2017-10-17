Россия и Ливия подписали дорожную карту по развитию сотрудничества в сфере промышленности
17.10.2017, 21:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Дорожная карта, охватывающая целый ряд отраслей реального сектора экономики, была подписана по итогам рабочей встречи заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова с делегацией Правительства Национального согласия Государства Ливия.
В ходе переговоров российская и ливийская стороны выразили совместное желание активно развивать торгово-экономические отношения между странами в разных отраслях промышленности, обсудили перспективные направления сотрудничества и возможность реализации новых совместных проектов.
Делегация Ливии была представлена широким составом участников во главе с заместителем Министра транспорта Правительства национального согласия Ливии Хишамом Абушкеватом. Гости высоко оценили роль Российской Федерации в стабилизации ситуации в Ливии, отметили давнюю и тесную историю взаимодействия между странами и подчеркнули высокий потенциал развития российско-ливийских отношений в различных сферах экономики.
В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. На совещании присутствовали представители ведущих российских компаний, которые выразили готовность предложить конкурентоспособную экспортную продукцию и высокотехнологичные решения для реализации совместных проектов с ливийскими партнёрами.
Отношения России и Ливии имеют очень высокий экспортный потенциал. Наши партнёры заинтересованы в высоких технологиях и передовых российских компетенциях в областях энергетического и нефтегазового машиностроения, сельскохозяйственной техники, авиации, развития эффективной транспортной инфраструктуры. По всем этим направлениям, вошедшим в дорожную карту, мы будем развивать двустороннее сотрудничество, – прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
В ходе переговоров российская и ливийская стороны выразили совместное желание активно развивать торгово-экономические отношения между странами в разных отраслях промышленности, обсудили перспективные направления сотрудничества и возможность реализации новых совместных проектов.
Делегация Ливии была представлена широким составом участников во главе с заместителем Министра транспорта Правительства национального согласия Ливии Хишамом Абушкеватом. Гости высоко оценили роль Российской Федерации в стабилизации ситуации в Ливии, отметили давнюю и тесную историю взаимодействия между странами и подчеркнули высокий потенциал развития российско-ливийских отношений в различных сферах экономики.
В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. На совещании присутствовали представители ведущих российских компаний, которые выразили готовность предложить конкурентоспособную экспортную продукцию и высокотехнологичные решения для реализации совместных проектов с ливийскими партнёрами.
Отношения России и Ливии имеют очень высокий экспортный потенциал. Наши партнёры заинтересованы в высоких технологиях и передовых российских компетенциях в областях энергетического и нефтегазового машиностроения, сельскохозяйственной техники, авиации, развития эффективной транспортной инфраструктуры. По всем этим направлениям, вошедшим в дорожную карту, мы будем развивать двустороннее сотрудничество, – прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
Источник: Минпромторг