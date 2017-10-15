ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Председателя СФ и Председатель Нацсобрания Мали обсудили актуальные вопросы двусторонних межпарламентских отношений.



Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев провел встречу с Председателем Национального собрания Республики Мали Иссакой Сидибе. В мероприятии, которое состоялось "на полях" 137-й Ассамблеи МПС, приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Александр Бабаков и заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов.

"В России ценят дружественный характер связей с Мали – давним и проверенным партнером в Африке. Настроены на совместную работу по укреплению двустороннего сотрудничества, важной составляющей которого являются российско-малийские парламентские связи", — сказал Юрий Воробьев.

В этой связи вице-спикер СФ предложил изучить возможность придания парламентским контактам более регулярного характера.

"Считаем полезным продолжение сотрудничества по всем направлениям, включая борьбу с экстремизмом и терроризмом", - подчеркнул Юрий Воробьев.





