ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 20 ноября Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева приняла Министра просвещения и высшего образования Государства Палестина д-ра Сабри Сайдама.

В своём выступлении Министр О.Ю. Васильева отметила, что проблематика образовательного сотрудничества, ставшего важной составной частью всего комплекса двусторонних отношений стратегического партнёрства, постоянно присутствует в повестке дня официальных переговоров, регулярных встреч и контактов руководства Российской Федерации и Государства Палестина. В основе внимания руководителей двух стран к этому направлению сотрудничества лежит понимание роли высшей школы в реализации социально-экономического развития страны и того, что данное сотрудничество относится к одной из разновидностей инвестиционного, объектом которого является самый востребованный в современном мире капитал – человеческий.

– Российско-палестинское сотрудничество имеет давнюю историю. Общее количество гражданских специалистов, подготовленных в СССР и в России с 1959 года, составляет более трёх тысяч человек, - сказала О.Ю. Васильева.

О.Ю. Васильева информировала, что ежегодно гражданам Палестины предоставляется возможность получить высшее образование за счёт квот Российской Федерации.

- В настоящее время в вузах нашей страны обучается 553 гражданина Палестины. В 2017-18 учебном году на обучение приняты еще 156 граждан Палестины, - сообщила глава Минобрнауки России.

О.Ю. Васильева также отметила "хороший потенциал укрепления позиций русского языка" в Палестине. Она сообщила, что бесплатно получить доступ к изучению русского языка все желающие граждане Палестины могут на портале "Образование на русском", который объединяет платформу дистанционного обучения и систему массовых онлайн-курсов на русском языке.

Встреча прошла в конструктивной и заинтересованной атмосфере. Стороны подтвердили готовность двух ведомств всемерно содействовать дальнейшему развитию сотрудничества по всем обсуждавшимся вопросам.