ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В первый день Восточного экономического форума заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провёл встречу с министром морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чуном. В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Росрыболовства Пётр Савчук, заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ян Су, представители научно-исследовательских и других организаций.

В рамках переговоров стороны обсудили основные аспекты российско-корейского сотрудничества в области рыболовства.

Особое внимание уделено вопросам реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока России. Соответствующий меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Россией и Республикой Кореей подписан в 2016 году на предыдущем Восточном экономическом форуме, что, по словам Шестакова, придало импульс для продвижения корейских инвестиций в рыбное хозяйство Дальнего Востока. В рамках подписанного меморандума планируется поддержка проектов инвестиционного сотрудничества между российскими и корейскими предприятиями по таким направлениям, как судостроение, судоремонт, строительство морозильных, холодильных, перерабатывающих мощностей и торгово-логистических центров. Участники встречи также обсудили вопрос о возможности предоставления дополнительной квоты для Республики Корея на вылов минтая и сайры в исключительной экономзоне России. На заседании 26-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству (17-20 апреля 2017 г., Москва) стороны говорили о взаимосвязи рассмотрения этого вопроса при наличии конкретных предложений по инвестиционным проектам в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока.

В ходе встречи Шестаков обозначил площадки в Приморском крае с уже готовой инфраструктурой, перспективные для строительства хабов. Подробнее рассмотрена возможность реализации проекта на мысе Назимова и потенциал порта Зарубино.

Ким Ён Чун подчеркнул, что последнее время сотрудничество России и Республики Корея находится на высоком уровне, в том числе наблюдается прогресс в области инвестиционного партнёрства. "Этому вопросу корейская сторона уделяет большое внимание. И наши переговоры на площадке ВЭФ придадут импульс для начала работы по конкретным проектам", - сказал он.

В свою очередь, руководитель Росрыболовства заверил, что Россия намерена создать комфортные условиях для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.