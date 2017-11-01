Россия и Саудовская Аравия определили приоритетные направления сотрудничества в сфере промышленности
01.11.2017, 22:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия) начала свою работу российская бизнес-миссия под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Осьмакова.
В состав участников бизнес-миссии, организованной Минпромторгом России совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), вошли около 50 топ-менеджеров российских компаний и предприятий, представителей профильных департаментов ведомства, отраслевых ассоциаций, инжиниринговых центров, Российского экспортного центра и Российско-Арабского Делового Совета.
В ходе первого рабочего дня бизнес-миссии состоялся целый ряд двусторонних переговоров по вопросам развития сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в нефтегазовой сфере, автомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, металлургии, радиоэлектронике, металлообработке и других отраслях промышленности. Стороны обсудили также возможности совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, перспективные направления российских и саудовских инвестиций.
Так, по итогам встречи с заместителем Министра транспорта Королевства Саудовская Аравия Саадом Абдулазизом Альхальбом было принято решение о наращивании сотрудничества между странами в сферах поставок железнодорожной техники и подвижного состава, электромобилей и электробусов, создания высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Наши партнёры из Саудовской Аравии рассказали о своих планах по реализации в стране крупных инфраструктурных проектов, в которых могут быть задействованы российские компании. Например, "Российские железные дороги" готовы принять участие в строительстве Трансаравийской железной дороги протяжённостью около 2200 км, которая соединит страны Персидского залива. В результате переговоров мы договорились о создании отдельных каналов коммуникации по каждому из отраслевых направлений – от автопрома до авиации, – прокомментировал Василий Осьмаков.
В рамках встречи с руководством компании MA’ADEN Aluminium стороны обменялись мнениями о состоянии глобальной отрасли алюминия и обсудили актуальные задачи по стабилизации этого рынка. Российская делегация предложила партнёрам из Саудовской Аравии объединить усилия государств-производителей алюминия посредством создания новой переговорной площадки международного уровня. Кроме того, компании из России поделились своим опытом создания промышленных кластеров по выпуску продукции высоких переделов из алюминия.
Значительную часть российской делегации составили предприятия нефтегазового машиностроения и инжиниринга. Они представили свои высокотехнологичные разработки и решения на встрече с представителями крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco.
В качестве перспективных направлений сотрудничества были названы технологии геологоразведки, оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, трубопроводного транспорта, нефтегазовый инжиниринг, разработки в области нефтехимии и нефтепереработки. Заинтересованность со стороны Саудовской Аравии вызвали и уникальные российские технологии, связанные с освоением месторождений углеводородов на шельфе.
По итогам переговоров была достигнута также договорённость об участии компании Saudi Aramco в седьмом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который пройдёт 4-6 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, – отметил Василий Осьмаков.
В первый день бизнес-миссии состоялись также деловые переговоры с руководством суверенного фонда Саудовской Аравии SAGIA, а также с Президентом организаций промышленных кластеров Министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль Салемом.
Помимо взаимодействия в традиционных отраслях промышленности, Россия и Саудовская Аравия выразили готовность реализовывать совместные проекты в новых высокотехнологичных направлениях. Таких, как создание умных городов и мегаполисов, аддитивные технологии и строительная 3D-печать. По итогам проведённых сегодня переговоров участники бизнес-миссии договорились с коллегами из Саудовской Аравии о проведении отдельных встреч в формате B2B, в результате которых достигнутые договорённости о сотрудничестве будут переходить уже в практическую плоскость, – отметил Василий Осьмаков.
В состав участников бизнес-миссии, организованной Минпромторгом России совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), вошли около 50 топ-менеджеров российских компаний и предприятий, представителей профильных департаментов ведомства, отраслевых ассоциаций, инжиниринговых центров, Российского экспортного центра и Российско-Арабского Делового Совета.
В ходе первого рабочего дня бизнес-миссии состоялся целый ряд двусторонних переговоров по вопросам развития сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией в нефтегазовой сфере, автомобильном и железнодорожном транспорте, авиации, металлургии, радиоэлектронике, металлообработке и других отраслях промышленности. Стороны обсудили также возможности совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, перспективные направления российских и саудовских инвестиций.
Так, по итогам встречи с заместителем Министра транспорта Королевства Саудовская Аравия Саадом Абдулазизом Альхальбом было принято решение о наращивании сотрудничества между странами в сферах поставок железнодорожной техники и подвижного состава, электромобилей и электробусов, создания высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Наши партнёры из Саудовской Аравии рассказали о своих планах по реализации в стране крупных инфраструктурных проектов, в которых могут быть задействованы российские компании. Например, "Российские железные дороги" готовы принять участие в строительстве Трансаравийской железной дороги протяжённостью около 2200 км, которая соединит страны Персидского залива. В результате переговоров мы договорились о создании отдельных каналов коммуникации по каждому из отраслевых направлений – от автопрома до авиации, – прокомментировал Василий Осьмаков.
В рамках встречи с руководством компании MA’ADEN Aluminium стороны обменялись мнениями о состоянии глобальной отрасли алюминия и обсудили актуальные задачи по стабилизации этого рынка. Российская делегация предложила партнёрам из Саудовской Аравии объединить усилия государств-производителей алюминия посредством создания новой переговорной площадки международного уровня. Кроме того, компании из России поделились своим опытом создания промышленных кластеров по выпуску продукции высоких переделов из алюминия.
Значительную часть российской делегации составили предприятия нефтегазового машиностроения и инжиниринга. Они представили свои высокотехнологичные разработки и решения на встрече с представителями крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco.
В качестве перспективных направлений сотрудничества были названы технологии геологоразведки, оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин, трубопроводного транспорта, нефтегазовый инжиниринг, разработки в области нефтехимии и нефтепереработки. Заинтересованность со стороны Саудовской Аравии вызвали и уникальные российские технологии, связанные с освоением месторождений углеводородов на шельфе.
По итогам переговоров была достигнута также договорённость об участии компании Saudi Aramco в седьмом международном форуме "Арктика: настоящее и будущее", который пройдёт 4-6 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге, – отметил Василий Осьмаков.
В первый день бизнес-миссии состоялись также деловые переговоры с руководством суверенного фонда Саудовской Аравии SAGIA, а также с Президентом организаций промышленных кластеров Министерства энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль Салемом.
Помимо взаимодействия в традиционных отраслях промышленности, Россия и Саудовская Аравия выразили готовность реализовывать совместные проекты в новых высокотехнологичных направлениях. Таких, как создание умных городов и мегаполисов, аддитивные технологии и строительная 3D-печать. По итогам проведённых сегодня переговоров участники бизнес-миссии договорились с коллегами из Саудовской Аравии о проведении отдельных встреч в формате B2B, в результате которых достигнутые договорённости о сотрудничестве будут переходить уже в практическую плоскость, – отметил Василий Осьмаков.
Источник: Минпромторг