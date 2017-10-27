Россия и Шри-Ланка будут наращивать взаимную торговлю
27.10.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 октября 2017 года в столице Шри-Ланки городе Коломбо состоялись переговоры сопредседателей межправительственной российско-ланкийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству – заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с заместителем Министра промышленности и торговли Шри-Ланки Ранджитом Ашокой.
IMG 5394Встреча прошла в рамках 2-го заседания Комиссии при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Юрия Материя и Чрезвычайного и Полномочного Посла Шри-Ланки в Российской Федерации Самана Вирасингхе. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России и Минпромторга Шри-Ланки и других органов исполнительной власти.
Рассматривались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Ранее, 25 октября, Ильи Шестаков встречался со спикером парламента Шри-Ланки Кару Джаясурией, министром науки, технологий и исследований Шри Ланки Сусилом Премаджаянтой и министром сельского хозяйства Шри-Ланки Думиндой Диссанаяке.
Открывая специальную встречу сопредседателей межправительственной российско-ланкийской комиссии, Илья Шестаков подчеркнул дружественный характер отношений между двумя государствами, а также отметил возрастающую роль двусторонней комиссии в укреплении торгово-экономического сотрудничества. «Нас объединяет уважение к международному праву и неприятие внешнего вмешательства в дела суверенных государств, в том числе под гуманитарными предлогами. Близость подходов к большинству актуальных проблем международной повестки дня позволяет нам плодотворно взаимодействовать в организациях системы ООН и других многосторонних объединениях, таких как Диалог по сотрудничеству в Азии, Региональный форум АСЕАН по безопасности и Шанхайская организация сотрудничества», –заявил глава российской делегации.
Руководством к действию Илья Шестаков назвал цель по удвоению в ближайшие годы объема двустороннего товарооборота – до 700 млн долларов, озвученную на переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Шри-Ланки Майтрипалу Сирисеной в марте 2017 года в Москве.
Тема сотрудничества в области сельского хозяйства и поставок рыбной продукции стала одной из основных в повестке переговоров. Общий объем товарооборота сельскохозяйственной продукцией между Российской Федерацией и Шри-Ланкой в 2016 году превысил 205 млн долларов. Россия обладает экспортным потенциалом для поставок зарубежным партнерам зерновых, мяса птицы, рыбы и рыбопродуктов, масложировой продукции, масличных культур и кормовых ингредиентов, сахара и кондитерских изделий. В прошлом году основной статьей российского экспорта в Шри-Ланку была пшеница (49,7% экспорта), а ланкийского экспорта в Российскую Федерацию – фасованный и нефасованный чай (58,7% экспорта). Стороны отметили целесообразность создания на территории России совместных российско-ланкийских предприятий по фасовке цейлонского чая.
Хорошие предпосылки имеются для российского участия в развитии морского и внутреннего рыболовства и рыбоводства Шри-Ланки, в процессах, связанных с хранением, переработкой и транспортировкой рыбной продукции, в том числе и наращивании поставок на рынки наших стран. Взаимодействие строится на базе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о сотрудничестве в области рыболовства, вступившего в силу 12 октября 2017 года.
Российская и ланкийская стороны подтвердили намерение предпринимать согласованные шаги по развитию сотрудничества на таких приоритетных направлениях, как промышленность, энергетика, связь, информационные технологии и массовые телекоммуникации. Есть понимание о необходимости совершенствовать структуру взаимной торговли и поддерживать динамику товарооборота.
Обсуждая перспективные проекты совместного сотрудничества, представители обеих сторон высказались в пользу увеличения поставок в Шри-Ланку машинно-технической продукции, в первую очередь, современной вертолетной техники и запасных частей к ней, электроэнергетического оборудования, где традиционно были сильны позиции российских экспортных и подрядных организаций. Предложено дальнейшее взаимодействие по поставкам российской вертолетной и авиационной техники гражданского назначения в Шри-Ланку с последующим послепродажным обслуживанием. В экспортном пакете – самолеты «Сухой Суперджет 100» в различных модификациях. Российская сторона выразила готовность провести консультации специалистов и организовать посещение производственных авиаплощадок для ланкийских партнеров.
Российский бизнес видит целесообразность участия в модернизации ряда промышленных объектов, созданных в Шри-Ланке еще на советской производственной и технологической базе. Представители ланкийской стороны высказывали заинтересованность в привлечении российских компаний к строительству тепловых электростанций, работающих на каменном угле и природном газе. Взаимный интерес у стран есть в текстильной отрасли. Ланкийская сторона могла бы ввозить как хлопок-волокно и хлопковую пряжу для изготовления тканей, так и ткани, и другие компоненты для изготовления швейных и трикотажных изделий на российских фабриках.
Председатель российской части обозначил необходимость углубления и диверсификации по всем направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества и выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут повысить его эффективность и перейти к практической реализации взаимовыгодных проектов.
Переговоры продолжились в рамках пленарного заседания Комиссии.
IMG 5394Встреча прошла в рамках 2-го заседания Комиссии при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка Юрия Материя и Чрезвычайного и Полномочного Посла Шри-Ланки в Российской Федерации Самана Вирасингхе. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга России и Минпромторга Шри-Ланки и других органов исполнительной власти.
Рассматривались основные вопросы торгово-экономического сотрудничества на ближайшую и среднесрочную перспективу.
Ранее, 25 октября, Ильи Шестаков встречался со спикером парламента Шри-Ланки Кару Джаясурией, министром науки, технологий и исследований Шри Ланки Сусилом Премаджаянтой и министром сельского хозяйства Шри-Ланки Думиндой Диссанаяке.
Открывая специальную встречу сопредседателей межправительственной российско-ланкийской комиссии, Илья Шестаков подчеркнул дружественный характер отношений между двумя государствами, а также отметил возрастающую роль двусторонней комиссии в укреплении торгово-экономического сотрудничества. «Нас объединяет уважение к международному праву и неприятие внешнего вмешательства в дела суверенных государств, в том числе под гуманитарными предлогами. Близость подходов к большинству актуальных проблем международной повестки дня позволяет нам плодотворно взаимодействовать в организациях системы ООН и других многосторонних объединениях, таких как Диалог по сотрудничеству в Азии, Региональный форум АСЕАН по безопасности и Шанхайская организация сотрудничества», –заявил глава российской делегации.
Руководством к действию Илья Шестаков назвал цель по удвоению в ближайшие годы объема двустороннего товарооборота – до 700 млн долларов, озвученную на переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Шри-Ланки Майтрипалу Сирисеной в марте 2017 года в Москве.
Тема сотрудничества в области сельского хозяйства и поставок рыбной продукции стала одной из основных в повестке переговоров. Общий объем товарооборота сельскохозяйственной продукцией между Российской Федерацией и Шри-Ланкой в 2016 году превысил 205 млн долларов. Россия обладает экспортным потенциалом для поставок зарубежным партнерам зерновых, мяса птицы, рыбы и рыбопродуктов, масложировой продукции, масличных культур и кормовых ингредиентов, сахара и кондитерских изделий. В прошлом году основной статьей российского экспорта в Шри-Ланку была пшеница (49,7% экспорта), а ланкийского экспорта в Российскую Федерацию – фасованный и нефасованный чай (58,7% экспорта). Стороны отметили целесообразность создания на территории России совместных российско-ланкийских предприятий по фасовке цейлонского чая.
Хорошие предпосылки имеются для российского участия в развитии морского и внутреннего рыболовства и рыбоводства Шри-Ланки, в процессах, связанных с хранением, переработкой и транспортировкой рыбной продукции, в том числе и наращивании поставок на рынки наших стран. Взаимодействие строится на базе Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка о сотрудничестве в области рыболовства, вступившего в силу 12 октября 2017 года.
Российская и ланкийская стороны подтвердили намерение предпринимать согласованные шаги по развитию сотрудничества на таких приоритетных направлениях, как промышленность, энергетика, связь, информационные технологии и массовые телекоммуникации. Есть понимание о необходимости совершенствовать структуру взаимной торговли и поддерживать динамику товарооборота.
Обсуждая перспективные проекты совместного сотрудничества, представители обеих сторон высказались в пользу увеличения поставок в Шри-Ланку машинно-технической продукции, в первую очередь, современной вертолетной техники и запасных частей к ней, электроэнергетического оборудования, где традиционно были сильны позиции российских экспортных и подрядных организаций. Предложено дальнейшее взаимодействие по поставкам российской вертолетной и авиационной техники гражданского назначения в Шри-Ланку с последующим послепродажным обслуживанием. В экспортном пакете – самолеты «Сухой Суперджет 100» в различных модификациях. Российская сторона выразила готовность провести консультации специалистов и организовать посещение производственных авиаплощадок для ланкийских партнеров.
Российский бизнес видит целесообразность участия в модернизации ряда промышленных объектов, созданных в Шри-Ланке еще на советской производственной и технологической базе. Представители ланкийской стороны высказывали заинтересованность в привлечении российских компаний к строительству тепловых электростанций, работающих на каменном угле и природном газе. Взаимный интерес у стран есть в текстильной отрасли. Ланкийская сторона могла бы ввозить как хлопок-волокно и хлопковую пряжу для изготовления тканей, так и ткани, и другие компоненты для изготовления швейных и трикотажных изделий на российских фабриках.
Председатель российской части обозначил необходимость углубления и диверсификации по всем направлениям двустороннего торгово-экономического сотрудничества и выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут повысить его эффективность и перейти к практической реализации взаимовыгодных проектов.
Переговоры продолжились в рамках пленарного заседания Комиссии.
Источник: http://fish.gov.ru