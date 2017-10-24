Россия и Турция наращивают двустороннее сотрудничество в разных отраслях промышленности
24.10.2017, 22:08
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19-21 октября 2017 года в г. Казани состоялось 15-е заседание Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в котором принял участие замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
В ходе очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшем под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи, стороны обсудили весь спектр российско-турецких отношений в областях экономики, торговли, энергетики сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования и финансов.
Широкий круг рассматриваемых вопросов касался сферы промышленности и реализации инвестпроектов. Важным аспектом двустороннего сотрудничества является создание и реализация новых совместных проектов на территории Турции и размещение высокотехнологичных производств турецких компаний в российских регионах. Так, новым перспективным направлением сотрудничества между двумя странами может стать, к примеру, кооперация в области авиационной промышленности.
Кроме того, мы договорились о расширении нашего взаимодействия на площадке Рабочей группы по промышленности Межправительственной комиссии. Было утверждено создание отдельных подгрупп по металлургии, автомобиле- и машиностроению, судостроению и яхтостроению, которые смогут функционировать в автономном режиме. Это решение позволит запустить и реализовать новые совместные проекты в данных отраслях, будет способствовать наращиванию экспортных поставок несырьевой продукции и активизации инвестиционной деятельности на территории наших стран, – прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
По итогам 15-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии был подписан протокол, включивший в себя широкий перечень договорённостей по разным направлениям торгово-экономического и промышленного сотрудничества.
В ходе очередного заседания Межправительственной комиссии, прошедшем под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра экономики Турецкой Республики Нихата Зейбекчи, стороны обсудили весь спектр российско-турецких отношений в областях экономики, торговли, энергетики сельского хозяйства, туризма, транспорта, образования и финансов.
Широкий круг рассматриваемых вопросов касался сферы промышленности и реализации инвестпроектов. Важным аспектом двустороннего сотрудничества является создание и реализация новых совместных проектов на территории Турции и размещение высокотехнологичных производств турецких компаний в российских регионах. Так, новым перспективным направлением сотрудничества между двумя странами может стать, к примеру, кооперация в области авиационной промышленности.
Кроме того, мы договорились о расширении нашего взаимодействия на площадке Рабочей группы по промышленности Межправительственной комиссии. Было утверждено создание отдельных подгрупп по металлургии, автомобиле- и машиностроению, судостроению и яхтостроению, которые смогут функционировать в автономном режиме. Это решение позволит запустить и реализовать новые совместные проекты в данных отраслях, будет способствовать наращиванию экспортных поставок несырьевой продукции и активизации инвестиционной деятельности на территории наших стран, – прокомментировал заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.
По итогам 15-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии был подписан протокол, включивший в себя широкий перечень договорённостей по разным направлениям торгово-экономического и промышленного сотрудничества.
Источник: Минпромторг