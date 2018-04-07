07.04.2018, 13:59
Россия и Турция обменялись опытом в области автомобилестроения и судостроения
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4-5 апреля 2018 г. в г. Бурсе и г. Стамбуле состоялись заседания подгрупп Рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности Смешанной? межправительственной Россиийско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В ходе заседания Подгруппы по автомобилестроению под руководством заместителя директора Департамента международного сотрудничества Залины Кобесовой и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи проведены презентации отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов России и Турции, а также осуществлён обмен опытом мер государственной поддержки автопрома.
В мероприятии приняли участие представители Группы ГАЗ и ПАО "КАМАЗ", с турецкой стороны представители Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Турции, Ассоциации автопроизводителей Турции (OSD), Ассоциации производителей автокомпонентов Турции (TAYSAD), Ассоциации экспортёров Uludag и входящие в их состав организации.
По итогам встречи достигнуты договорённости о проведении анализа стратегических возможностей сотрудничества, выявлении наиболее перспективных совместных проектов и проведении мероприятий в области автопрома.
Кроме того, под председательством заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Николая Шабликова и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи прошло заседание Подгруппы по судостроению и яхтостроению.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы текущей ситуации отрасли и перспективы развития двусторонних проектов, в том числе, на территории судостроительных кластеров в России. Также турецкой стороне презентованы возможности российских предприятий по производству судов, их проектированию, ремонту и модернизации. Аналогичная информация доведена российской стороне о турецких предприятиях.
В заседании Подгруппы приняли участие представители АО "ОСК", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Турции и Турецкой ассоциации экспортёров судов, яхт и морских услуг, в состав которой входят ключевые судоверфи Турции.
В рамках Подгруппы по судостроению и яхтостроению также состоялось посещение судоверфи SEDEF, осуществляющей производство и модернизацию судов гражданского и военного назначения.
В ходе заседания Подгруппы по автомобилестроению под руководством заместителя директора Департамента международного сотрудничества Залины Кобесовой и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи проведены презентации отрасли автомобилестроения и производства автокомпонентов России и Турции, а также осуществлён обмен опытом мер государственной поддержки автопрома.
В мероприятии приняли участие представители Группы ГАЗ и ПАО "КАМАЗ", с турецкой стороны представители Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Турции, Ассоциации автопроизводителей Турции (OSD), Ассоциации производителей автокомпонентов Турции (TAYSAD), Ассоциации экспортёров Uludag и входящие в их состав организации.
По итогам встречи достигнуты договорённости о проведении анализа стратегических возможностей сотрудничества, выявлении наиболее перспективных совместных проектов и проведении мероприятий в области автопрома.
Кроме того, под председательством заместителя директора Департамента судостроительной промышленности и морской техники Николая Шабликова и заместителя Генерального директора по экспорту Министерства экономики Турции Хакана Кызартыджи прошло заседание Подгруппы по судостроению и яхтостроению.
В ходе мероприятия рассмотрены вопросы текущей ситуации отрасли и перспективы развития двусторонних проектов, в том числе, на территории судостроительных кластеров в России. Также турецкой стороне презентованы возможности российских предприятий по производству судов, их проектированию, ремонту и модернизации. Аналогичная информация доведена российской стороне о турецких предприятиях.
В заседании Подгруппы приняли участие представители АО "ОСК", АО "Центр технологии судостроения и судоремонта", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", Министерства транспорта, морских дел и коммуникаций Турции и Турецкой ассоциации экспортёров судов, яхт и морских услуг, в состав которой входят ключевые судоверфи Турции.
В рамках Подгруппы по судостроению и яхтостроению также состоялось посещение судоверфи SEDEF, осуществляющей производство и модернизацию судов гражданского и военного назначения.
Источник: Минпромторг