Россия и Узбекистан прорабатывают ряд крупных проектов в различных отраслях промышленности
03.10.2017, 21:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров посетил с рабочим визитом Республику Узбекистан, где принял участие в пленарном заседании Российско-Узбекского бизнес-форума и встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан Абдулой Ариповым, заместителем премьер-министра Республики Узбекистана Нодиром Отажоновым, министром внешней торговли Республики Узбекистан Элёром Ганиевым и Министром обороны Республики Узбекистан Абдусалом Азизовым, генеральным директором Национальной авиакомпании Узбекистана Улугбеком Розукуловым.
Глава Минпромторга России отметил, что Узбекистан сегодня является одним из ключевых партнёров России среди стран Центрально-Азиатского региона. Так, в январе-июне текущего года товарооборот между Россией и Узбекистаном по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 20,7%, российский экспорт - на 14,0%, импорт - на 38,9% до 476 млн долл.
По словам Министра, на сегодняшний день активно развивается российско-узбекское сотрудничество в области промышленности - его интенсивности способствовало введение в Узбекистане свободной конвертации валюты. Успешно реализуются проекты в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, тяжёлом машиностроении, фармацевтике, лёгкой промышленности.
В частности, совместно с группами "ГАЗ", "КАМАЗ" и "УАЗ" прорабатываются совместные планы по локализации производств, как в Узбекистане, так и в России. Речь, прежде всего, идёт об организации сборочного производства автомобилей "ДжиЭм Узбекистан". Также с узбекскими партнёрами обсуждается возможность организации сборочного производства автомобилей АК "Узавтоcаноат" в России. После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку "General Motor" в г. Санкт-Петербурге.
Группа "ГАЗ" также заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе микроавтобусов, на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной Правительством Республики Узбекистан. ПАО "КАМАЗ" интересует возможность организации крупноузловой сборки техники КАМАЗ в Республике Узбекистан, в том числе и через локализацию отдельных узлов и элементов шасси КАМАЗ, а также использования надстроек ООО "Узавтотрейлер".
При этом Денис Мантуров в беседе с Премьер-Министром Абдулу Ариповым отметил, что действующая в Узбекистане ставка акцизного налога в 70% создаёт серьёзные трудности для российских автопроизводителей.
Помимо этого, глава Минпромторга России предложил активизировать сотрудничество в области фармацевтической промышленности. По его словам, отечественные производители готовы полностью обеспечить потребность Республики Узбекистан в противотуберкулёзных и антиретровирусных препаратах, а также начать регистрацию противоопухолевых препаратов и других групп, при наличии потребности и заинтересованности.
В том числе мы готовы развивать сотрудничество с местными производителями для организации совместного производства, - подчеркнул Денис Мантуров.
Традиционно страны успешно сотрудничают в сфере лёгкой промышленности. Импорт из Узбекистана вырос в 2016 году на 58,9%, увеличение произошло, в основном, за счёт расширения поставок товаров лёгкой промышленности, включая хлопок, пряжу и трикотажные изделия, а также продовольственных товаров.
С Нодиром Отажоновым и Элёром Ганиевым глава Минпромторга России обсудил вопросы организации комплексной поставки сельскохозяйственной техники в Республику Узбекистан, создания системы комплексного сервиса и снабжения запасными частями тракторов, организации центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации эксплуатационного и обслуживающего персонала, а также возможности организации производства сельскохозяйственных тракторов на базе узбекских предприятий.
Мы могли бы обсудить возможности предоставления соответствующих финансовых инструментов узбекской стороне для приобретения российской техники, инвестиций в промышленное строительство и агропромышленный комплекс. В случае заинтересованности в данном проекте готовы оказать необходимое содействие, - сообщил Денис Мантуров.
Кроме того, стороны обсудили перспективные проекты на территории Республики Узбекистан по созданию производств в области тяжёлого и нефтегазового машиностроения, развитие двустороннего сотрудничества в области энергетического машиностроения, в том числе, проекты по строительству и модернизации ТЭЦ, проводимых АО "Узбекэнерго".
На встрече с Министром обороны Республики Узбекистан Денис Мантуров затронул реализацию Программы мероприятий по модернизации и переоснащению вооружённых сил Республики современным вооружением и военной техникой, рассчитанной на период до 2020 года, а также вопрос поставки в Узбекистан широкого перечня продукции военного и специального назначения в интересах МВД и национальной гвардии Республики.
Глава Минпромторга России отметил, что Узбекистан сегодня является одним из ключевых партнёров России среди стран Центрально-Азиатского региона. Так, в январе-июне текущего года товарооборот между Россией и Узбекистаном по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 20,7%, российский экспорт - на 14,0%, импорт - на 38,9% до 476 млн долл.
По словам Министра, на сегодняшний день активно развивается российско-узбекское сотрудничество в области промышленности - его интенсивности способствовало введение в Узбекистане свободной конвертации валюты. Успешно реализуются проекты в автомобилестроении, сельхозмашиностроении, тяжёлом машиностроении, фармацевтике, лёгкой промышленности.
В частности, совместно с группами "ГАЗ", "КАМАЗ" и "УАЗ" прорабатываются совместные планы по локализации производств, как в Узбекистане, так и в России. Речь, прежде всего, идёт об организации сборочного производства автомобилей "ДжиЭм Узбекистан". Также с узбекскими партнёрами обсуждается возможность организации сборочного производства автомобилей АК "Узавтоcаноат" в России. После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку "General Motor" в г. Санкт-Петербурге.
Группа "ГАЗ" также заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе микроавтобусов, на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной Правительством Республики Узбекистан. ПАО "КАМАЗ" интересует возможность организации крупноузловой сборки техники КАМАЗ в Республике Узбекистан, в том числе и через локализацию отдельных узлов и элементов шасси КАМАЗ, а также использования надстроек ООО "Узавтотрейлер".
При этом Денис Мантуров в беседе с Премьер-Министром Абдулу Ариповым отметил, что действующая в Узбекистане ставка акцизного налога в 70% создаёт серьёзные трудности для российских автопроизводителей.
Помимо этого, глава Минпромторга России предложил активизировать сотрудничество в области фармацевтической промышленности. По его словам, отечественные производители готовы полностью обеспечить потребность Республики Узбекистан в противотуберкулёзных и антиретровирусных препаратах, а также начать регистрацию противоопухолевых препаратов и других групп, при наличии потребности и заинтересованности.
В том числе мы готовы развивать сотрудничество с местными производителями для организации совместного производства, - подчеркнул Денис Мантуров.
Традиционно страны успешно сотрудничают в сфере лёгкой промышленности. Импорт из Узбекистана вырос в 2016 году на 58,9%, увеличение произошло, в основном, за счёт расширения поставок товаров лёгкой промышленности, включая хлопок, пряжу и трикотажные изделия, а также продовольственных товаров.
С Нодиром Отажоновым и Элёром Ганиевым глава Минпромторга России обсудил вопросы организации комплексной поставки сельскохозяйственной техники в Республику Узбекистан, создания системы комплексного сервиса и снабжения запасными частями тракторов, организации центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации эксплуатационного и обслуживающего персонала, а также возможности организации производства сельскохозяйственных тракторов на базе узбекских предприятий.
Мы могли бы обсудить возможности предоставления соответствующих финансовых инструментов узбекской стороне для приобретения российской техники, инвестиций в промышленное строительство и агропромышленный комплекс. В случае заинтересованности в данном проекте готовы оказать необходимое содействие, - сообщил Денис Мантуров.
Кроме того, стороны обсудили перспективные проекты на территории Республики Узбекистан по созданию производств в области тяжёлого и нефтегазового машиностроения, развитие двустороннего сотрудничества в области энергетического машиностроения, в том числе, проекты по строительству и модернизации ТЭЦ, проводимых АО "Узбекэнерго".
На встрече с Министром обороны Республики Узбекистан Денис Мантуров затронул реализацию Программы мероприятий по модернизации и переоснащению вооружённых сил Республики современным вооружением и военной техникой, рассчитанной на период до 2020 года, а также вопрос поставки в Узбекистан широкого перечня продукции военного и специального назначения в интересах МВД и национальной гвардии Республики.
Источник: Минпромторг