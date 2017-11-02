ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 2 ноября Дмитрий Медведев посетил с официальным визитом Республику Узбекистан, где провёл переговоры с Премьер-министром – Абдуллой Ариповым. В ходе встречи обсуждалось стратегическое партнёрство двух государств в сфере экономики и инвестиционного сотрудничества. По итогам переговоров был подписан ряд межправительственных соглашений. В мероприятии принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

В своём вступительном слове Дмитрий Медведев отметил, что за последний год двусторонние отношения между Россией и Узбекистаном значительно расширились.

Торгово-экономические связи стали более весомыми, они стали гораздо энергичнее, развиваются по восходящей, причём по всем направлениям, включая такие важные, как сельское хозяйство, поставка продуктов питания, сельхозпродукции, промышленная кооперация, военно-техническое сотрудничество

подчеркнул глава Правительства.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, в свою очередь, заявил, что отношения с Россией являются одним из главных направлений внешней политики Республики. Так, в рамках визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию в апреле 2017 года было подписано более 50 двусторонних документов на общую сумму 16 млрд. долларов.

Ваш нынешний визит в Узбекистан проходит в тот период, когда узбекско-российские отношения находятся на небывало высоком подъёме по всем направлениям: в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах

заявил Абдулла Арипов.

По итогам переговоров был подписан ряд межправительственных соглашений, в частности:

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством внешней торговли Республики Узбекистан в области лесопромышленного комплекса.

Подписали: с Российской Стороны – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров; с Узбекистанской Стороны – Министр внешней торговли Республики Узбекистан Элёр Ганиев

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством внешней торговли Республики Узбекистан в области технологий переработки отходов производства.

Подписали: с Российской Стороны– Министр промышленности и торговли Денис Мантуров; с Узбекистанской Стороны – Министр внешней торговли Республики Узбекистан Элёр Ганиев

 