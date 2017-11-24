ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Сочи состоялось 13-ое заседание Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня под сопредседательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина и Вице-президента по экономике, Министра народной власти по делам продуктивного сельского хозяйства и землепользования Венесуэлы Вильмара Кастро Сотельдо. В заседании принял участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев.

Также прошли отдельные переговоры с Министром развития экологической горнодобывающей промышленности Венесуэлы Виктором Кано, по итогам которых был подписан протокол 6-ого заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности и торговли.

В ходе переговоров особое внимание было уделено разработке на территории Венесуэлы в рамках проекта "Рудная Дуга" при участии российских специалистов минеральных ресурсов.

Кроме того, обсуждалось такое востребованное направление совместной работы как автомобильная промышленность, сфера фармацевтики и медицины.

В ходе переговоров обсуждались и вопросы расширения авиапарка перевозчиков Венесуэлы за счёт российских самолётов "Сухой Суперджет – 100" и МС-21, поставки железнодорожной техники и наращивание поставок химической продукции.