Россия и Венгрия намерены развивать взаимодействие в области автомобилестроения, IT-технологий и сельхозмашиностроения
10.02.2018, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 8 февраля 2018 года в рамках рабочего визита в Венгрию заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов встретился с заместителем Министра и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяром, а также с госсекретарём по вопросам экономического развития и нормативного регулирования Министерства национальной экономики Венгрии Иштваном Лепшени.
В ходе встречи российская делегация провела презентацию российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в городе Екатеринбурге "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений".
Кроме того, в беседе с Левенте Мадьяром Георгий Каламанов отметил плодотворное взаимодействие с венгерской стороной в области промышленности и подчеркнул, что регулярность контактов на уровне Министров двух ведомств позволяет своевременно реагировать на возникающие сложности при реализации совместных проектов, а также находить новые точки роста.
Стороны обсудили текущее состояние проекта по совместному производству пассажирских вагонов и их поставкам в третьи страны. В частности, согласовали дальнейшие действия по заключению сделки между российско-венгерским консорциумом Transmashholding Hungary Kft. и египетской стороной по приобретению продукции предприятия.
Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства Венгрии предложил проработать перспективы сотрудничества в области сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.
Георгий Каламанов отметил, что продукция российского машиностроения востребована в Венгрии. Проект модернизации подвижного состава Будапештского метрополитена остаётся важным российским приоритетом в наших экономических отношениях.
По состоянию на январь 2018 года, в эксплуатацию введены 132 вагона метро (33 состава). До конца июня текущего года планируется поставить и ввести в эксплуатацию ещё 90 вагонов (15 составов), -
сказал Георгий Каламанов.
На переговорах с Иштваном Лепшени также обсуждались различные аспекты сотрудничества в области промышленности. В частности, стороны подтвердили готовность наладить взаимодействие в области автомобилестроения, IT-технологий, в т.ч. по проекту "Умный город", а также сельхозмашиностроении.
Была достигнута договорённость о продолжении переговоров в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2018", участие в которой подтвердил Иштван Лепшени.
В ходе встречи российская делегация провела презентацию российской заявки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО в 2025 году в городе Екатеринбурге "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений".
Кроме того, в беседе с Левенте Мадьяром Георгий Каламанов отметил плодотворное взаимодействие с венгерской стороной в области промышленности и подчеркнул, что регулярность контактов на уровне Министров двух ведомств позволяет своевременно реагировать на возникающие сложности при реализации совместных проектов, а также находить новые точки роста.
Стороны обсудили текущее состояние проекта по совместному производству пассажирских вагонов и их поставкам в третьи страны. В частности, согласовали дальнейшие действия по заключению сделки между российско-венгерским консорциумом Transmashholding Hungary Kft. и египетской стороной по приобретению продукции предприятия.
Кроме того, замглавы внешнеполитического ведомства Венгрии предложил проработать перспективы сотрудничества в области сельскохозяйственного и пищевого машиностроения.
Георгий Каламанов отметил, что продукция российского машиностроения востребована в Венгрии. Проект модернизации подвижного состава Будапештского метрополитена остаётся важным российским приоритетом в наших экономических отношениях.
По состоянию на январь 2018 года, в эксплуатацию введены 132 вагона метро (33 состава). До конца июня текущего года планируется поставить и ввести в эксплуатацию ещё 90 вагонов (15 составов), -
сказал Георгий Каламанов.
На переговорах с Иштваном Лепшени также обсуждались различные аспекты сотрудничества в области промышленности. В частности, стороны подтвердили готовность наладить взаимодействие в области автомобилестроения, IT-технологий, в т.ч. по проекту "Умный город", а также сельхозмашиностроении.
Была достигнута договорённость о продолжении переговоров в рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2018", участие в которой подтвердил Иштван Лепшени.
Источник: Минпромторг