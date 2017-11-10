ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 ноября в ходе двусторонней встречи "на полях" саммита АТЭС в Дананге Президента Российской Федерации В.В.Путина и Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга принято совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ).

Данный документ подтверждает принципиальную близость взглядов Москвы и Ханоя на проблематику МИБ, включая основные угрозы в этой сфере и методы борьбы с ними, и их стремление развивать двусторонний диалог по одному из ключевых направлений обеспечения международной и национальной безопасности.

В целях поддержания мира в глобальном информационном пространстве Россия и Вьетнам выступают за необходимость предотвращения и мирного урегулирования межгосударственных конфликтов в нём, а также выработку и принятие под эгидой ООН универсальных правил ответственного поведения государств в цифровой сфере, направленных на обеспечение равной безопасности всех государств, гарантию их суверенитета над национальной информационно-коммуникационной инфраструктурой и невмешательство в их внутренние дела.