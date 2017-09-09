ОРЕАНДА-НОВОСТИ В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор Госкорпорации «Росатом» А.Е. Лихачёв и президент Агентства по атомной энергии Японии Т. Кодама подписали Меморандум о совместных работах по уменьшению радиоактивности отходов.



В заключённом Меморандуме Госкорпорация «Росатом» и Агентство по атомной энергии Японии выразили намерение сотрудничать в области продвижения инновационных энергетических технологий при обращении с радиоактивными отходами, что является одной из важнейших проблем в современной атомной энергетике.



Технология трансмутации минорных актинидов, а именно долгоживующих изотопов америция, кюрия и нептуния, содержащихся в радиоактивных отходах от переработки отработавшего ядерного топлива, позволяет значительно сократить объем и радиотоксичность отходов. Трансмутация может производиться посредством выжигания в реакторах на быстрых нейтронах или с помощью систем на основе ускорителя.



Научные центры в России и Японии, имеющие значительный успешный опыт научно-исследовательских работ и экспериментов в области обращения с радиоактивными отходами, заинтересованы в объединении усилий на данном направлении, имеющем важное значение для безопасности людей и окружающей среды.