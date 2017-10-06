ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября в Минпромторге России состоялась встреча заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александра Морозова с делегацией во главе с Министром сельского хозяйства, механизации и ирригации Республики Зимбабве Джозефом Маде.

В ходе беседы обсуждался широкий круг вопросов сотрудничества в области агропромышленного комплекса. В частности, речь шла о возможных поставках на зимбабвийский рынок российской сельскохозяйственной техники и удобрений, в том числе, на условиях встречной торговли.



Джозефу Маде была представлена презентация российских наработок в сфере обеспечения продовольственной безопасности, вызвавшая у партнёров живой интерес. Представители Зимбабве подтвердили готовность к сотрудничеству с Россией по линии агропромышленного комплекса.