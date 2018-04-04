04.04.2018, 21:10
Россия ждет не извинений от Лондона, а торжества здравого смысла - Путин
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия не ждёт извинений от Лондона, но рассчитывает нa торжество здравого смысла, заявил Президент РФ Владимир Путин.
"Мы ничего не ждём, мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время", - сказал Путин нa пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Анкаре.
Как заявил глава государства, это касается не только дела покушения нa Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений.
Напомним, ранее глава лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок", однако доказательствами российского происхождения отравляющего вещества лаборатория не располагает.
"Мы ничего не ждём, мы ждём, что здравый смысл в конце концов восторжествует, и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем за последнее время", - сказал Путин нa пресс-конференции по итогам трёхстороннего саммита РФ-Иран-Турция в Анкаре.
Как заявил глава государства, это касается не только дела покушения нa Скрипаля, это касается и всех других аспектов международных отношений.
Напомним, ранее глава лаборатории в Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил, что Скрипали были отравлены веществом "Новичок", однако доказательствами российского происхождения отравляющего вещества лаборатория не располагает.
Источник: Единая Россия