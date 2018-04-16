16.04.2018, 22:21
Россия намерена доказать постановочный характер "химической атаки" в сирийской Думе
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин заявил сегодня СМИ, что в работе следующего заседания ОЗХО могут принять люди, которые принимали участие в создании постановочных видео и фото материалов, на основании которых, в основном, строится обвинение режима Башара Асада в использовании химического оружия.
Последний такой инцидент случился на минувшей неделе в сирийском городе Дума, где на видеокадрах видны люди с внешними признаками отравления химическим оружием, которые проводят деактивацию в местной больнице, используя воду для смывания химического агента.
"Мы предупредили, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок". Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне", - заявил российский дипломат.
Напомним, что коалиция в составе Соединённых Штатов, Великобритании и Франции, нанесла удары крылатыми ракетами по объектам на территории Сирии, которые, как полагают военные из этих стран, могли использоваться для производства и хранения химического оружия.
При этом, сама ОЗХО информацию о якобы прошедшей химатаке пока не подтвердила. Представители российского руководства называет подобные обвинения провокацией.
Последний такой инцидент случился на минувшей неделе в сирийском городе Дума, где на видеокадрах видны люди с внешними признаками отравления химическим оружием, которые проводят деактивацию в местной больнице, используя воду для смывания химического агента.
"Мы предупредили, что в следующий раз, когда они заходят обсуждать сирийскую тематику, мы привезем сюда в Гаагу тех людей, которые принимали участие в постановочных съемках "Белых касок". Которые вольно или невольно были соучастниками грандиозных провокаций, будь то в сирийской Думе или в Хан-Шейхуне", - заявил российский дипломат.
Напомним, что коалиция в составе Соединённых Штатов, Великобритании и Франции, нанесла удары крылатыми ракетами по объектам на территории Сирии, которые, как полагают военные из этих стран, могли использоваться для производства и хранения химического оружия.
При этом, сама ОЗХО информацию о якобы прошедшей химатаке пока не подтвердила. Представители российского руководства называет подобные обвинения провокацией.
Источник: Ореанда-Новости