ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нефть и газ остаются важнейшими энергетическими ресурсами в современном мире. Об этом заявил Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником.

"Поздравляю всех, кто трудится в этой стратегически-значимой сфере российской экономики, с их профессиональным праздником!" - сказал Грызлов.

По словам председателя Высшего совета Партии, нефть и газ остаются важнейшими энергетическими ресурсами в современном мире, которые пока не смогли заменить в достаточной для устойчивого развития экономики никакие другие источники энергии.

"Более того, нефть и газ - наше национальное достояние, которым мы располагаем благодаря труду и подвигу прошлых поколений!" - отметил Грызлов.

"Сегодня своим трудом нефтяники и газовики не только вносят весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, но и участвуют в формировании энергетической устойчивости в глобальном мире", - подчеркнул председатель Высшего совета Партии.