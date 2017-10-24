ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Минпромторге России состоялось второе заседание Российско-Иракской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности под руководством заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олега Рязанцева и заместителя Министра промышленности и полезных ископаемых Республики Ирак Адель Карима.

С российской стороны в переговорах приняли участие представители Объединённой вагоностроительной компании, ГК "Ростех", группы ГМС, ЗАО "Совокрим", Алмаз Антея, Регионпромстроя и других компаний.

В ходе заседания стороны обсудили перспективные направления сотрудничества различных областях.

Сопредседатели Рабочей группы подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении контактов, в том числе, связей на уровне делового сообщества.

Итогом встречи также стало решение об организации в первом квартале 2018 г. российской промышленной бизнес-миссии в Ирак для определения дальнейших перспектив сотрудничества.