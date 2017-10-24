"Сегодня торговля между странами сильно усложняется. Чтобы нам поставлять автомобили на латиноамериканский рынок, мы думаем над тем, чтобы создать индустриальный автомобильный хаб, и как одну из конкурентных площадок использовать мексиканскую платформу", - сказал Мантуров в ходе заседания делового форума в Сан-Луис-Потоси. По его словам, в этом случае можно использовать преимущества для поставок машин в те страны, с которыми у Мексики складываются торговые отношения, в том числе, в рамках соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли NAFTA.

Глава Минпромторга отметил, что в нынешних условиях правила ВТО уже не работают. "Работают другие механизмы: страны могут по отношению друг другу вводить санкции, ограничивать ввоз той или иной номенклатуры товаров, вводить пошлины. И мы тоже защищаем свой рынок", - сказал он.

Между тем Ульяновский автозавод с начала года поставил в Мексику 39 автомобилей УАЗ "Хантер", а до конца года будет поставлено ещё 48 машин ("УАЗ Хантер", "Патриот", "Профи"). Как отмечается в материалах министерства промышленности и торговли РФ, подготовленных к деловому форуму в мексиканском городе Сан-Луис-Потоси, на 2018 год уже подтверждён заказ в объёме 134 автомобиля.

Автомобильный рынок Мексики занимает седьмое место в мире по производству легковых и грузовых автомобилей и первое место в Латинской Америке.