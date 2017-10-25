Россия планирует создать в Парагвае производственную зону
25.10.2017, 22:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров во главе российской бизнес-миссии посетил Республику Парагвай. Также во время посещения столицы Республики в рамках бизнес-миссии в страны Латинской Америки Министр выступил на пленарном заседании форума "Торгово-промышленный диалог: Россия – Парагвай. Продвижение на перспективные рынки МЕРКОСУР".
Глава Минпромторга России отметил направления, в которых сосредоточен наибольший кооперационный потенциал двух стран. В частности, в связи с преобладанием аграрного сектора в экономике латиноамериканской страны российские машиностроители заинтересованы в поставках сельскохозяйственной техники и нацелены на организацию совместного сборочного производства широкой линейки сельхозмашин.
Второе направление, где мы видим значительный потенциал сотрудничества – это комплексное развитие в Парагвае транспортной инфраструктуры. Российские компании обладают необходимыми компетенциями для участия в проектах расширения национальной сети железных дорог. Это касается организации поставок тягового и подвижного состава, дизельных двигателей и машин для прокладки и ремонта путей, - подчеркнул Денис Мантуров.
По словам Министра, парагвайская сторона сегодня выражает заинтересованность в приобретении у российской "Объединённой судостроительной корпорации" баржебуксирных составов и речных пассажирских судов.
Кроме того, учитывая масштабные планы Республики по развитию дорожной инфраструктуры (автодороги, мосты, путепроводы), Россия готова организовать поставки на парагвайский рынок продукции строительно-дорожного машиностроения.
Говоря о транспорте, не могу не отметить существенный потенциал по наращиванию кооперации по линии автомобилестроения. В вашу страну уже поставляется продукция компании "УАЗ", которая этим летом открыла в Асунсьоне официальный дилерский центр. Ещё один российский автопроизводитель - "ГАЗ" ведёт активную работу по выходу на рынок через местных дистрибьюторов, - рассказал Министр.
Отдельно глава ведомства остановился на сотрудничестве в области энергетики, подчеркнув успехи взаимодействия двух стран– среди них модернизация гидроэлектростанций, поставки энергетического и газоперекачивающего оборудования, а также строительство тепловых, геотермальных и солнечных электростанций.
Россия рассчитывает выступить надёжным партнёром Парагвая при реализации проектов развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Мы знаем о существующих в вашей стране проблемах с качеством питьевой воды. Для её решения готовы обеспечить внедрение технологий очистки и обезвреживания на социальных объектах, предприятиях пищевой промышленности и, конечно, на водоканалах, - продолжил Министр.
Наконец, Денис Мантуров заявил об укреплении инвестиционных и промышленно-технологических связей России и Парагвая с учётом членства последнего в МЕРКОСУР.
Чтобы максимально использовать регуляторные и логистические преимущества МЕРКОСУР мы вышли на руководство Парагвая с предложением проработать возможность создания на её территории российской производственной зоны. Это позволит нашим странам совместно осваивать ёмкий региональный спрос без осуществления экспортных операций. Реализация столь масштабного проекта, по сути, может стать основой для ускоренной индустриализации Парагвая, поскольку создание промышленной зоны открывает широкие возможности для построения местными предприятиями кооперационных цепочек с резидентами из России, - сказал глава Минпромторга России.
Указанные темы также обсуждались во время рабочих встреч Дениса Мантурова с Министром иностранных дел Парагвая Эладио Лоисагой и Министром гражданского строительства и коммуникаций Парагвая Хименесом Гоаной Арельяной.
По их итогам удалось достигнуть взаимопонимания по ряду вопросов, в том числе, с господином Рамоном Хименесом Гаоной Арильяной предметно рассмотрен вопрос партнёрства в сфере авиации, в том числе, участия России в обновлении авиапарка Парагвая, а также использования компетенций российских компаний при реконструкции международного аэропорта "Сильвио Петтиросси" (Асунсьон) в части построения и дальнейшего обслуживания современной аэронавигационной системы.
Глава Минпромторга России отметил направления, в которых сосредоточен наибольший кооперационный потенциал двух стран. В частности, в связи с преобладанием аграрного сектора в экономике латиноамериканской страны российские машиностроители заинтересованы в поставках сельскохозяйственной техники и нацелены на организацию совместного сборочного производства широкой линейки сельхозмашин.
Второе направление, где мы видим значительный потенциал сотрудничества – это комплексное развитие в Парагвае транспортной инфраструктуры. Российские компании обладают необходимыми компетенциями для участия в проектах расширения национальной сети железных дорог. Это касается организации поставок тягового и подвижного состава, дизельных двигателей и машин для прокладки и ремонта путей, - подчеркнул Денис Мантуров.
По словам Министра, парагвайская сторона сегодня выражает заинтересованность в приобретении у российской "Объединённой судостроительной корпорации" баржебуксирных составов и речных пассажирских судов.
Кроме того, учитывая масштабные планы Республики по развитию дорожной инфраструктуры (автодороги, мосты, путепроводы), Россия готова организовать поставки на парагвайский рынок продукции строительно-дорожного машиностроения.
Говоря о транспорте, не могу не отметить существенный потенциал по наращиванию кооперации по линии автомобилестроения. В вашу страну уже поставляется продукция компании "УАЗ", которая этим летом открыла в Асунсьоне официальный дилерский центр. Ещё один российский автопроизводитель - "ГАЗ" ведёт активную работу по выходу на рынок через местных дистрибьюторов, - рассказал Министр.
Отдельно глава ведомства остановился на сотрудничестве в области энергетики, подчеркнув успехи взаимодействия двух стран– среди них модернизация гидроэлектростанций, поставки энергетического и газоперекачивающего оборудования, а также строительство тепловых, геотермальных и солнечных электростанций.
Россия рассчитывает выступить надёжным партнёром Парагвая при реализации проектов развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Мы знаем о существующих в вашей стране проблемах с качеством питьевой воды. Для её решения готовы обеспечить внедрение технологий очистки и обезвреживания на социальных объектах, предприятиях пищевой промышленности и, конечно, на водоканалах, - продолжил Министр.
Наконец, Денис Мантуров заявил об укреплении инвестиционных и промышленно-технологических связей России и Парагвая с учётом членства последнего в МЕРКОСУР.
Чтобы максимально использовать регуляторные и логистические преимущества МЕРКОСУР мы вышли на руководство Парагвая с предложением проработать возможность создания на её территории российской производственной зоны. Это позволит нашим странам совместно осваивать ёмкий региональный спрос без осуществления экспортных операций. Реализация столь масштабного проекта, по сути, может стать основой для ускоренной индустриализации Парагвая, поскольку создание промышленной зоны открывает широкие возможности для построения местными предприятиями кооперационных цепочек с резидентами из России, - сказал глава Минпромторга России.
Указанные темы также обсуждались во время рабочих встреч Дениса Мантурова с Министром иностранных дел Парагвая Эладио Лоисагой и Министром гражданского строительства и коммуникаций Парагвая Хименесом Гоаной Арельяной.
По их итогам удалось достигнуть взаимопонимания по ряду вопросов, в том числе, с господином Рамоном Хименесом Гаоной Арильяной предметно рассмотрен вопрос партнёрства в сфере авиации, в том числе, участия России в обновлении авиапарка Парагвая, а также использования компетенций российских компаний при реконструкции международного аэропорта "Сильвио Петтиросси" (Асунсьон) в части построения и дальнейшего обслуживания современной аэронавигационной системы.
Источник: Минпромторг