ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российская Федерация поддержит своих производителей измерительной техники на мировых рынках сбыта. Решение об оказании соответствующих мер поддержки экпортоориентированным предприятиям принято Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Проект реализуется Росстандартом (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии), соорганизатором выступит Российский экспортный центр (РЭЦ).

Новый проект поможет снять ряд актуальных проблем, с которыми сталкиваются отечественные производители измерительной техники при выходе на внешний рынок. Как правило, они связаны с высокими ввозными пошлинами и техническими барьерами. К примеру, на сегодняшний день так называемая СЕ сертификация является обязательной процедурой в странах ЕС, подтверждающей соответствие продукции европейским стандартам качества и обеспечивающей доступ на европейский рынок. Это всем известная маркировка «СЕ», а для измерительных приборов еще и специальная метрологическая маркировка «М». Подтверждение соответствия директиве ЕС об измерительных приборах осуществляют так называемые нотифицированные лаборатории. Причем компания-производитель из страны, не входящей в ЕС, не может напрямую обратиться в такую лабораторию, только через уполномоченного представителя ЕС в этой сфере. Если к этому добавить особые требования к технической документации на предмет ее соответствия применяемым европейским нормам, то можно представить общую картину организационных и технических трудностей, с которыми сталкиваются наши производители. Очень небольшая часть их них, и в основном, это отечественные компании – лидеры на рынке измерительной техники, проходят этот трудный путь. Еще часть обращается к услугам коммерческих посредников, а остальные просто не рискуют, хотя потенциально готовы экспортироваться. Именно эту часть вопросов готовы решать для производителей измерительной техники Росстандарт и РЭЦ, поскольку располагают широким кругом международных полномочий и компетенций в сфере обеспечения единства измерений.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов: «Большое число производителей измерительной техники в нашей стране обладает серьезным экспортным потенциалом, и зачастую таким компаниям не хватает только хорошей рыночной аналитики и поддержки в преодолении барьеров на внешних рынках. Сейчас в нашем распоряжении есть все необходимые для этого инструменты промышленной политики».

Глава Группы компаний Российского экспортного центра Петр Фрадков: «РЭЦ обладает всей полнотой компетенций по оказанию необходимой помощи, как опытным экспортерам, так и компаниям, только планирующим выходить на международный рынок. За девять месяцев мы помогли порядка 4 тысячам экспортёров на сумму около 8,7 млрд рублей, в следующем году планируем обеспечить деятельность свыше 7 тысяч компаний».

На сегодня РЭЦ имеет 16 различных специальных программ поддержки экспортеров. Речь идет о субсидировании процентных ставок по экспортным кредитам, предоставлении банковских гарантий. Среди мер поддержки также компенсация части затрат, связанных с транспортировкой, сертификацией, защитой прав интеллектуальной собственности, экспортные НИОКР.

В рамках нефинансовых мер производителям оказывается помощь при снятии административных и иных барьеров, консультирование компаний по специфике выхода на те или иные рынки, поиске потенциальных покупателей, организации диалога на межправительственном уровне.