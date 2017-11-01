ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Международного совета по развитию спа и велнес, Россия за 7 лет поднялась с 20-го на 6-е место в мире по развитию спа-методов терапии с использованием лечебных грязей, минеральных и морских вод, соли, лекарственных растений, обёртываний водорослями. Об этом заявили в рамках IV Международного конгресса Спа и Велнесс в Кисловодске.

Оздоровительный туризм на базе санаторно-курортного комплекса является одним из наиболее перспективных направлений развития России как мировой туристской дестинации. В нашей стране имеется уникальный по своему разнообразию ассортимент лечебных ресурсов, функционируют широко известные, в том числе и за рубежом, здравницы – в Краснодарском крае, Крыму, Северном Кавказе, Челябинской, Свердловской областях, Подмосковье и других регионах страны. По оценкам экспертов, сегодня рынок спа в России превосходит большинство зарубежных рынков по динамике, наполненности и качеству услуг. Например, из европейских стран наша страна уступает по этим параметрам только Германии.

Развитие оздоровительного туризма и популяризация санаторно-курортных услуг является залогом роста турпотока, в первую очередь, в межсезонье. Туристы посещают здравницы не только с целью лечения, но и для восстановления сил, избавления от стресса, укрепления иммунитета. Эти функции санаторно-курортного отдыха очень важны с точки зрения здоровья нации.

Повышению привлекательности российских оздоровительных курортов способствует реализация специальных маркетинговых программ. Так, например, в Краснодарском крае разработана программа «Южная здравница», реализуемая в рамках комплексного проекта Федерального агентства по туризму «Доступное путешествие». В ней участвует свыше 40 санаториев, бальнеолечебниц и пансионатов с лечением, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Краснодаре, Ейском, Туапсинском, Гулькевичском, Каневском, Мостовском и Славянском районах, которые предлагают скидки на свои услуги от 5 до 50%.